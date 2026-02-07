Liverpool aclara si habrá Venta Nocturna por San Valentín 2026

A pocos días de celebrarse el 14 de febrero de 2026, crece la expectativa entre consumidores mexicanos ante la posibilidad de que Liverpool realice una Venta Nocturna con motivo del Día del Amor y la Amistad. Este tipo de eventos suele despertar gran interés debido a los descuentos que permiten adquirir regalos, artículos de tecnología, moda, accesorios y otros productos a precios preferenciales.

No obstante, con base en información oficial y en el calendario habitual de la empresa, la respuesta es contundente: no está contemplada una Venta Nocturna de Liverpool para esta fecha en 2026.

Aunque la Venta Nocturna es uno de los pilares promocionales más importantes de la cadena en México, su aplicación responde a periodos estratégicos específicos del año. Pese a que algunos clientes esperan promociones especiales u horarios extendidos durante San Valentín, Liverpool no incluyó el 14 de febrero dentro de su programación oficial de Ventas Nocturnas para 2026.

Venta Nocturna de Liverpool en 2026: lo que se conoce hasta ahora

La Venta Nocturna mantiene un esquema definido: se realiza cuatro veces al año, coincidiendo con temporadas clave que impulsan el consumo. Aunque la empresa aún no ha difundido de manera oficial el calendario completo de 2026, el comportamiento de años anteriores y análisis periodísticos indican que estas ediciones suelen alinearse con celebraciones como el Día de las Madres, el Día del Padre, el aniversario de Liverpool y la temporada navideña.

De acuerdo con estos antecedentes, la primera Venta Nocturna del año se prevé para mayo, con motivo del 10 de mayo; la segunda tendría lugar en junio, por el Día del Padre; una tercera se desarrollaría en octubre, durante el aniversario de la cadena; y la última se realizaría en diciembre, previo a las fiestas de fin de año.

Pese al interés que genera una posible venta especial en torno al 14 de febrero, el modelo comercial de Liverpool no contempla este evento para San Valentín, por lo que no habrá descuentos generalizados ni ampliación de horarios bajo el formato de Venta Nocturna.

No obstante, la empresa sí ha activado campañas estacionales enfocadas en el Día del Amor y la Amistad a través de su sitio web y su aplicación oficial. En estos espacios se promueven categorías como joyería, relojes, perfumes, vinos, moda, calzado, artículos de belleza y cuidado personal, sin que ello represente una Venta Nocturna formal.

Dónde encontrar ofertas en febrero

Aunque no existe una Venta Nocturna por San Valentín, los clientes aún pueden acceder a rebajas de temporada vigentes durante febrero, tanto en tiendas físicas como en liverpool.com.mx y en la app Liverpool Pocket.

A esto se suman beneficios como meses sin intereses, promociones con tarjeta departamental y bonificaciones, que forman parte de la estrategia comercial regular de la cadena.

YC