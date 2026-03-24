Liverpool: 5 ofertas de viajes para aprovechar en Semana Santa 2026

¡Las vacaciones ya están aquí! Con la llegada de la temporada de Semana Santa, Liverpool ha presentado una serie de ofertas exclusivas para quienes buscan escapar a destinos de playa mediante paquetes que incluyen vuelo y hotel, así como opciones un poco más elaboradas, las cuales incluyen hasta una estadía en un crucero.

Los especialistas de la tienda han seleccionado viajes que destacan por su relación precio/calidad. A continuación, te presentaremos 5 de las ofertas más destacadas para viajar en el periodo vacacional de abril:

1. Acapulco: Una escapada económica y completa

Para quienes buscan un viaje corto pero relajante, destaca el paquete al Hotel Club Del Sol Acapulco By Ng Hoteles. Esta oferta incluye vuelo directo desde el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y 2 noches de estancia con plan todo incluido.

Precio: Desde $6,227 MXN (Salida el 5 de abril).

2. Cancún: Sol y mar con todo incluido

Uno de los destinos favoritos de los mexicanos, Cancún, cuenta con una oferta atractiva en el Ocean View Cancun Arenas. El paquete contempla el vuelo desde el AIFA y 3 noches de hospedaje bajo el concepto todo incluido.

Precio: Desde $6,899 MXN (Salida el 9 de abril).

3. Puerto Vallarta: Tradición y lujo en el Pacífico

Si el destino elegido es Jalisco, el hotel Krystal Puerto Vallarta ofrece un paquete de 3 noches con vuelos incluidos desde la Ciudad de México. Es una opción ideal para disfrutar de la costa del Pacífico con todas las comodidades de un servicio todo incluido.

Precio: Desde $7,509 MXN (Salida el 30 de marzo).

4. Los Cabos: Una experiencia de primer nivel

Baja California Sur es otra de las joyas disponibles en estas promociones. El paquete al Royal Solaris Los Cabos - All Inclusive Resort incluye el vuelo desde el AIFA y 3 noches de estancia.

Precio: Desde $9,919 MXN (Salida el 9 de abril).

5. Crucero por el Caribe: Una alternativa de aventura

Para quienes prefieren navegar, el crucero MSC Seascape ofrece una de las tarifas más competitivas para la temporada. Se trata de un viaje de 8 días que parte desde Galveston, Texas, visitando destinos como Honduras y México (Costa Maya y Cozumel).

Precio: Desde $4,883 MXN (Salidas el 5 y 12 de abril).

¿Cómo puedo reservar uno de los paquetes vacacionales que ofrece Liverpool?

Los interesados en aprovechar alguna de estas grandiosas promociones, pueden realizar sus reservaciones directamente en línea, en la página oficial de Liverpool, dando click aquí. O a través de su call center al 55 4170 5903, el cual está disponible de lunes a domingo, en un horario de 08:00 a 23:00 horas.

Antes de realizar tu compra, te recomendamos el consultar los términos y condiciones de cada promoción en el sitio oficial de Viajes Liverpool.

CT