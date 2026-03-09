Esta mañana de lunes 9 de marzo de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.77 pesos por billete verde, en promedio; es decir que la moneda nacional tuvo un retroceso en el tipo de cambio con el dólar estadounidense, respecto al cierre de la semana pasada.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este 9 de marzo es de 17.7962 pesos por un dólar estadounidense.

El valor que se la da al dólar este lunes ocurre tras el conflicto armado en el Medio Oriente, donde los precios internacionales del petróleo registran un repunte mientras la guerra, ya en su segunda semana, continúa involucrando a países y zonas clave para la producción y el tránsito de petróleo y gas en el golfo Pérsico, la creciente tensión en la región ha generado inquietud en los mercados energéticos, debido al papel estratégico que desempeñan estas rutas para el suministro mundial.

Sin embargo, el alza se moderó después de que el diario Financial Times informara que algunos miembros del Grupo de los Siete (G7) evalúan liberar crudo de sus reservas estratégicas para reducir la presión sobre los mercados.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó el lunes que recurrir a estas reservas “es una opción que se está considerando”. Además, adelantó que los líderes del G7 podrían reunirse esta misma semana con el objetivo de coordinar una respuesta conjunta ante el aumento de los precios de la energía. Francia ejerce actualmente la presidencia rotatoria del bloque, ese mismo día, los ministros de Finanzas del G7 sostuvieron una reunión virtual para analizar el impacto económico del conflicto.

En contraste, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el sábado la posibilidad de utilizar la Reserva Estratégica de Petróleo del país, aseguró que el suministro estadounidense es suficiente y expresó su confianza en que los precios del crudo disminuirán en breve.

La amenaza de ataques con misiles y drones por parte de Irán ha limitado el tránsito de buques petroleros que transportan crudo y gas desde Arabia Saudí, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos e Irán. La situación mantiene en alerta a la industria energética, ya que cualquier interrupción prolongada en este paso estratégico podría tener un impacto significativo en el suministro global.

Banco Compra Venta Afirme 16.70 18.20 Banco Azteca 16.80 17.84 BBVA Bancomer 16.76 18.30 Banorte 16.55 18.15 Banamex 17.24 18.26 Scotiabank 15.60 19.10

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

