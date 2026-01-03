México recibió 56 mil 469 millones de dólares de sus ciudadanos residentes en el extranjero durante los primeros once meses de 2025, una reducción interanual del 5.1%, con lo que hilan ocho meses a la baja, en medio de la agresiva política migratoria de Estados Unidos, principal origen de los envíos al país, según informó ayer el Banco de México (Banxico).

México obtuvo 5 mil 054 millones de dólares menos que los 59 mil 523 millones de dólares recibidos entre enero y noviembre de 2024.

En contraste, la remesa promedio individual se elevó 0.3% entre enero y noviembre, al alcanzar los 396 dólares, mientras que el número de operaciones cayó 5.4% hasta los 55.966 millones, de las cuales el 99.1% fueron transferencias electrónicas.

Tan solo en noviembre, México captó 5 mil 125 millones de dólares en remesas, lo que implicó una disminución del 5.7% frente al mismo mes de 2024.

El Banco de México explicó que esta disminución anual es “resultado de la combinación de un descenso de 7.9% en el número de envíos y de un alza de 2.4% en el monto de la remesa promedio”, que en noviembre de 2024 fue de 397 dólares.

Las remesas enviadas por residentes en México al extranjero se situaron en 91 millones de dólares en noviembre de 2025, lo que representa una contracción interanual del 1.2 por ciento.

Por otro lado, Banxico detalló que en los últimos doce meses el flujo acumulado de los ingresos por remesas fue de 61 mil 692 millones de dólares.

México hila once años de incrementos anuales de remesas, tras terminar 2024 con un récord de 64 mil 745 millones de dólares, pero en marzo de 2025 cortó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras las primeras semanas del segundo mandato de Donald Trump.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia del COVID-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que alcanzó el récord el año pasado, un aumento del 2.3% respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63 mil 313 millones de dólares y el undécimo incremento anual consecutivo.

En junio pasado, el Gobierno de EU anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

En respuesta, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, implementó un programa especial para reembolsar a los connacionales el monto que pagarán por los dólares enviados a México y ha criticado la medida adoptada por la Administración Trump, por considerarla una violación al tratado bilateral de 1994 contra la doble tributación.

Los mexicanos son casi la mitad de los once millones de ciudadanos indocumentados en Estados Unidos y sus remesas representan cerca del 4 % del producto interior bruto (PIB) de México, el segundo país mayor receptor de remesas del mundo, solo detrás de India.

EFE

¿Qué son las remesas?

Son los envíos de dinero que los ciudadanos que viven en el extranjero, generalmente trabajadores migrantes, envían a sus familiares en su país de origen.

Representan una fuente importante de ingresos para muchas familias, contribuyendo a su alimentación, vivienda, educación y salud. Además, constituyen un flujo significativo de divisas para la economía nacional.

CT