Convenio de OIT dará más derechos a trabajadores de plataformas digitales

La Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) aprobó el Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas 2026 tras dos años de negociaciones. Con ello, el convenio se convierte en el primer instrumento internacional regulatorio para este sector que registra un crecimiento a nivel global.

El documento normativo permite establecer estándares internacionales enfocados en la clasificación laboral, remuneración, seguridad social, libertad sindical y el impacto del uso de sistemas automatizados en el entorno laboral. Es decir, reconoce a trabajadores de empresas de plataforma como Uber o Rappi y les garantizaría derechos laborales como seguro social o prestaciones, así como el reconocimiento como trabajadores y subordinados de las plataformas ante la ley.

OIT impulsa nuevas garantías laborales para trabajadores de plataformas digitales

La importancia de este instrumento y los beneficios radican en que, según analistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que en la actualidad existen entre 500 y 700 millones de personas que laboran en plataformas digitales a nivel global , lo que representa un incremento frente a los 435 millones que el Banco Mundial calculaba en 2023.

En el caso de México, en plataformas digitales de transporte como Uber o Didi, se sumaron 1.2 millones de trabajadores al IMSS.

Entre ellos, había una mayoría de operativos que carecía de cobertura legal local al ser clasificados como socios independientes por empresas de transporte y reparto, por lo que el convenio constituye el primer estándar mundial diseñado para regular a las corporaciones tecnológicas de la economía de encargos.

México deberá ajustar su legislación ante las nuevas reglas para empleados de plataformas

Ángel Edoardo Ruiz, académico del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, explica que todas las economías del espacio virtual, ya sean las relacionadas con la inteligencia artificial, robotización, automatización, entre otras, tendrán que ser reguladas por esta vía. Pero precisó que, en el caso de México, ya se legisló una reforma, la cual ya define el trabajo en plataformas como una relación laboral subordinada, flexible y discontinua.

Además, el país implementó una prueba piloto a través del Instituto Mexicano del Seguro Social e Infonavit desde julio de 2025, la cual entró en plena operación obligatoria el 1 de enero de 2026. Pero eso no implica que se deba ignorar: especialista indicó que, si lo permite el análisis, el convenio internacional deberá ser ratificado por el Senado de la República, siempre y cuando esté alineado con el contenido de la Ley Federal del Trabajo.

En caso de que no, el Senado podría llevar a cabo una nueva reforma para homologar la ley nacional con el convenio internacional. "La OIT está haciendo más extensiva esta protección para que siempre sean considerados como empleados, incluso si son trabajos temporales o instantáneos", comentó el académico.

José Antonio Ávalos Gutiérrez, abogado laboral y académico de la Universidad Panamericana, comentó que el país deberá ratificar el convenio, aun cuando implique modificaciones, con el fin de mantener un estándar internacional y ser un líder en la región como fue en su momento con la implementación de la reforma laboral en la materia.

Por ejemplo, se deberán cambiar los lineamientos sobre la aportación del ISR, la clasificación del ingreso laboral, la evaluación de trabajadores por parte de las plataformas o la desactivación de la cuenta laboral en las plataformas para evitar despidos encubiertos.

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