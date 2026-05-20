La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este miércoles 20 de mayo del 2026 una ganancia del 0.49 % para encadenar tres sesiones con avances, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en las 68 mil 893.93 unidades , en una jornada con cierres positivos a nivel mundial.

¿Qué factores impulsaron el avance del IPC hoy?

"El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global, ante el optimismo de que la guerra en Medio Oriente podría terminar. En Estados Unidos los tres principales índices avanzaron", explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una ganancia de 0.49 % para ligar tres sesiones al alza", tras el cierre negativo de la semana pasada.

Al interior del mercado mexicano, apuntó Siller, destacaron las ganancias de las emisoras Volaris (+6.16 %), Alsea (+2.56 %), Industrias Peñoles (+2.4 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (+2.27 %) y Cemex (+2.24 por ciento).

Por su parte Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con la ganancia de este miércoles el mercado mexicano registra una ganancia en lo que va de mayo del 1.53 % y un rendimiento del 7.13 % en lo que va de 2026.

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¿Cómo le fue al peso frente al dólar al cierre de hoy?

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.63 % frente al dólar, al cotizar en 17.29 unidades por billete verde, frente a los 17.4 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 221.5 millones de títulos por un importe de 18 mil 597 millones de pesos.

De las 723 empresas que cotizaron en la sesión, 439 cerraron con sus precios al alza, 260 registraron pérdidas y 24 se mantuvieron sin cambios.

JM