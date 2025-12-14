Inversión pública en Pemex, con el peor arranque

Entre enero y octubre, la inversión física del gobierno en Petróleos Mexicanos (Pemex) alcanzó los 193 mil millones de pesos , lo que representa una disminución real del 29% respecto al mismo periodo de 2024, una vez descontada la inflación.

Este retroceso constituye la mayor caída registrada al inicio de un sexenio desde que existen datos comparables de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es decir, desde el gobierno de Ernesto Zedillo.

Especialistas advierten que Pemex requiere más que apoyo fiscal y financiero; urgen mayores inversiones en infraestructura, maquinaria y equipo para sostener su operación y competitividad a largo plazo.

En su opinión, el ajuste en la inversión física provocó la disminución en la producción de Pemex, que promedia 1.6 millones de barriles este año y es el peor resultado de las últimas cuatro décadas.

La plataforma también se encuentra por debajo de la meta que el Gobierno estipula en 1.8 millones de barriles diarios para atender el mercado nacional y las exportaciones, cuyo objetivo, según la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se basa en la sustentabilidad de la industria y con el fin de respetar el medio ambiente.

"Los problemas de Pemex surgieron en la etapa neoliberal, pero hoy se han mantenido y profundizado también por decisiones de este gobierno, como la apuesta por la refinación en la que los márgenes de ganancia son menores que en la extracción y se construyó una refinería con un sobrecosto muy alto. Luego no se ha invertido lo suficiente en producción y hasta se debe dinero a empresas que trabajan para Pemex", expone Miguel González, académico de la UNAM.

Pemex acumula pérdidas y deudas récord; buscará inversión privada para sostener operaciones

Entre enero y septiembre del presente año, la compañía reportó una pérdida neta de 45 mil millones de pesos y los adeudos con sus proveedores aumentaron 32% para alcanzar los 517 mil millones de pesos, mientras los pasivos con sus acreedores financieros rondan los 100 mil millones de dólares.

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, reconoce las problemáticas y las restricciones presupuestales, lo que abrió oportunidades para el sector privado.

"Estamos trabajando todos los días para hacer los pagos a proveedores, y en ese sentido, las necesidades de inversión son muy grandes y solamente podemos desarrollarlas con el sector privado. Si yo estoy aquí en este foro es para invitarlos a participar, a ser partícipes de nuestros proyectos y proponernos más proyectos de los que nosotros planteamos", declaró Rodríguez Padilla el mes pasado en un congreso de la industria química.

El Congreso aprobó recursos para Pemex por 781 mil 62 millones de pesos durante 2026, lo que incluye presupuesto directo y las aportaciones que tendrá por parte de la Secretaría de Energía (Sener).

Se trata de un monto inédito que busca resolver los problemas de la petrolera para que sea sostenible financieramente a partir de 2027, aseguró el Gobierno.

Voto de confianza

Con la nueva regulación de la industria, se conforman propuestas del sector privado para participar con Pemex en exploración y extracción.

Para Roberto Núñez, director del mercado de capitales de Bank of America México, si los planes operativos y estratégicos que desarrolla el gobierno funcionan adecuadamente, y se logra concluir la reestructura de la deuda, la sostenibilidad de la empresa es alcanzable.

"Ya lo vimos en el presupuesto del próximo año, en el que se contemplan aportaciones importantes. Creemos que en 2027 aún podría haber un apoyo relevante; habrá que ver cómo evoluciona la situación y, llegado ese momento, nos gustaría ver a Pemex acudir al mercado para financiarse por cuenta propia, sin respaldo gubernamental", señaló Núñez en una reciente conferencia.

Aunque el gobierno redujo la inversión en Pemex, la recaudación en el sector de hidrocarburos se incrementó 6% entre enero y octubre.

Desde el punto de vista de González, el gobierno tiene urgencia por obtener recursos en aras de otorgarlos en sus programas sociales, sin darle prioridad a la inversión física.

"Hay que considerar que es un primer año de gobierno y sin planeación es difícil invertir, pero no hay justificación. Los servicios de salud y las carreteras están desechas. Falta dinero y hay que saber cómo invertirlo. Esperemos las cifras para saber si hacia el cierre de este año se incrementó la inversión física en hidrocarburos, porque ante la situación espero que sí", menciona el profesor.

El catedrático del Tecnológico de Monterrey, Manuel Valencia, ve difícil que cambie drásticamente la situación de Pemex durante 2026, ya que necesita recursos y el gobierno federal los está destinando en otras áreas en las que tiene compromisos políticos, como becas y programas sociales.

"Pemex necesita apoyo real, no solamente en capacidad financiera, sino en la administrativa, para mejorar su gestión y que esos recursos se vean reflejados en sus actividades y en su situación", sentencia.

EE