Inteligencia artificial acelera recortes laborales: más de 107 mil empleos afectados en un año

La transformación digital impulsada por la inteligencia artificial está modificando el panorama laboral a nivel mundial. Lo que comenzó como una estrategia de modernización tecnológica en grandes corporaciones se ha convertido en una tendencia que ya impacta miles de empleos y que, según especialistas, podría redefinir el mercado de trabajo durante las próximas décadas.

Un análisis revela que entre marzo de 2025 y marzo de 2026 al menos 107 mil 756 trabajadores perdieron su empleo en procesos de reestructuración vinculados, directa o indirectamente, con la adopción de inteligencia artificial.

Grandes corporaciones lideran los recortes

La primera compañía en anunciar despidos durante este periodo fue la alemana Siemens, que eliminó alrededor de seis mil puestos tras implementar herramientas de inteligencia artificial para automatizar procesos de ingeniería y programación.

Posteriormente, otras empresas tecnológicas y multinacionales realizaron ajustes similares. Entre las más afectadas destacan Amazon, Intel, Meta y Microsoft, que en conjunto concentraron decenas de miles de recortes laborales.

Especialistas estiman que la cifra real podría ser incluso mayor, considerando los ajustes que continúan realizándose en distintos sectores productivos.

Los despidos tecnológicos siguen aumentando

Datos del portal especializado Layoffs.fyi indican que desde 2020 se han registrado más de 450 mil despidos en la industria tecnológica global. Tan solo entre 2023 y 2025 las cifras anuales superaron los 100 mil trabajadores afectados.

La tendencia se mantiene durante 2026. En los primeros meses del año ya se contabilizan más de 95 mil despidos, lo que equivale a cerca de 900 empleos eliminados diariamente en empresas del sector tecnológico.

Analistas consideran que, a diferencia de años anteriores, cuando los recortes respondían principalmente a la sobrecontratación durante la pandemia, ahora existe una relación cada vez más evidente con la automatización impulsada por la inteligencia artificial.

El reto es social, no tecnológico

El investigador y escritor Esteve Almirall considera que la principal dificultad no radica en la tecnología, sino en la capacidad de la sociedad para adaptarse a ella.

Según explica, las nuevas herramientas avanzan a una velocidad mucho mayor que las estructuras laborales y organizacionales existentes, lo que genera tensiones y procesos de ajuste que podrían extenderse durante varias décadas.

El especialista estima que la integración completa de estas tecnologías en la vida cotidiana y en el mercado laboral podría tardar entre 20 y 30 años, e incluso más en algunos sectores.

¿Qué ocurre en México?

En México, los expertos coinciden en que la inteligencia artificial aún no está provocando despidos masivos ni sustituciones generalizadas de trabajadores.

Fernando Sentíes, director general de AMITAI, señala que actualmente las empresas mexicanas utilizan la tecnología principalmente para optimizar procesos, pero no para reemplazar de forma directa a grandes cantidades de personal.

El especialista explica que algunos puestos administrativos han dejado de renovarse, aunque considera que las herramientas de inteligencia artificial todavía presentan limitaciones para sustituir funciones que requieren criterio humano, análisis y toma de decisiones complejas.

Además, subraya que parte de la pérdida de empleos registrada en el país responde a factores económicos y empresariales que no están relacionados con la automatización.

Capacitación, la clave para enfrentar el cambio

Para Ivete Sánchez Bravo, la adopción de inteligencia artificial en México avanzará gradualmente, especialmente en empresas vinculadas a mercados internacionales y corporativos globales.

La especialista advierte que el principal desafío será la preparación de los trabajadores. La falta de capacitación digital y conocimientos sobre el uso responsable de estas herramientas podría incrementar la vulnerabilidad laboral de millones de personas.

También destaca la necesidad de comprender las limitaciones de sistemas como los chatbots y otras plataformas de inteligencia artificial, cuyo uso sin supervisión crítica puede generar errores o desinformación.

Un futuro laboral en transformación

Aunque la inteligencia artificial está modificando la forma en que operan las empresas, los expertos coinciden en que no todos los despidos pueden atribuirse exclusivamente a esta tecnología.

Factores económicos, estrategias corporativas, reorganizaciones internas y cambios en los modelos de negocio también forman parte de una transformación laboral que apenas comienza y que continuará redefiniendo el empleo en los próximos años.

EE