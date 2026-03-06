Infonavit: Esta es la edad máxima para pedir un crédito en marzo 2026

A lo largo de los años, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) se ha consolidado como uno de los organismos más importantes para los trabajadores mexicanos. A través de sus créditos y soluciones financieras, la institución ha permitido que millones de personas puedan acceder a una vivienda digna en condiciones más accesibles.

Gracias a las facilidades que ofrecen sus distintos esquemas de financiamiento, en 2026 han vuelto a surgir dudas entre los derechohabientes sobre los requisitos para solicitar un crédito. Una de las preguntas más frecuentes está relacionada con la edad máxima para acceder a este beneficio.

En México, la Ley del Infonavit no establece una edad límite específica para que un trabajador solicite un crédito. Sin embargo, el instituto sí aplica un criterio operativo que determina el plazo disponible para liquidar el financiamiento, lo que en la práctica fija un límite relacionado con la edad del solicitante.

¿Hasta qué edad se puede solicitar un crédito Infonavit?

En términos generales, el Infonavit establece que la suma de la edad del solicitante más el plazo del crédito no debe superar los 70 años en el caso de los hombres y 75 años en el caso de las mujeres. Este criterio se aplica de manera automática durante el proceso de precalificación del financiamiento.

Por ejemplo, un hombre de 60 años podría acceder a un crédito con un plazo aproximado de hasta 10 años, mientras que una mujer de la misma edad tendría un margen ligeramente mayor, siempre que no se rebase el límite. En contraste, trabajadores de entre 20 y 30 años pueden obtener plazos de hasta 30 años para liquidar su financiamiento.

Aunque la legislación no fija un límite de edad como tal, sí faculta al Instituto, a través de su Consejo de Administración, para establecer reglas técnicas relacionadas con el plazo, la capacidad de pago y la elegibilidad. Bajo este esquema, el criterio de edad funciona como una medida para asegurar que el crédito pueda liquidarse durante la vida laboral activa del trabajador y reducir riesgos financieros a largo plazo.

La edad también influye en el monto que puede autorizarse. Al tener menos años disponibles para pagar el crédito, las mensualidades suelen ser más altas; sin embargo, estas no pueden superar cierto porcentaje del salario del trabajador . Por esta razón, las personas que solicitan un crédito cerca del límite de edad suelen recibir montos menores, incluso si cuentan con ingresos relativamente altos.

Para determinar el financiamiento disponible, el Infonavit toma en cuenta varios factores, entre ellos el salario registrado ante el Instituto, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda, la capacidad de pago del solicitante y el plazo permitido según su edad.

¿Qué créditos ofrece el Infonavit en 2026?

Además de la compra de vivienda, el Infonavit ofrece opciones de financiamiento para adquirir terreno, construir en un terreno propio, remodelar o mejorar una vivienda e incluso liquidar una hipoteca bancaria previa.

El trámite para solicitar un crédito puede realizarse en línea a través del portal Mi Cuenta Infonavit: https://micuenta.infonavit.org.mx/.

En esta plataforma los derechohabientes también pueden verificar su información personal y laboral, realizar la precalificación para conocer sus puntos, monto y plazo disponibles, así como dar seguimiento a todo el proceso hasta obtener su vivienda.

