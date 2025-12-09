La inflación se aceleró en México, registró un incremento anual de 3.8% en noviembre pasado, tasa superior al 3.57% observado en octubre, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).De esta forma el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un alza de 0.66% durante el penúltimo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, su mayor incremento mensual en lo que va del año y la tasa más alta para dicho mes desde 2021.El aumento anual de precios en noviembre estuvo por arriba de la mediana de las expectativas de los analistas que era de 3.68% e incluso por encima del rango previsto con un máximo de 3.79% estimado por las 31 instituciones financieras consultadas por Citi.Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el onceavo mes del año destaca la electricidad con un aumento mensual de 20.70% debido a la conclusión del periodo de vigencia del programa de tarifas de temporada cálida en 11 ciudades del país.Asimismo, sobresalen: el chile serrano que repuntó 24.76% en el mes; calabacita, 17.05%; jitomate, 14.34%; servicios profesionales, 10.93%; colectivo, 4.9%; productos para calzado, 2.0%; loncherías, fondas torterías y taquería, 0.82%; restaurantes y similares, 0.7%; y vivienda propia, 0.23%.Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: limón con una contracción mensual de 7.46%; aguacate, -7.28%; ron, 5.43%; vino de mesa, -4.29%; naranja, 3.97%; papa, -3.68%; plátanos, -2.93%; tequila, -2.65%; y frijol, -1.28%.Entre los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación sobresalen el chile serrano que repuntó 24.76% en el mes, la calabacita, 17.05% y el jitomate, con 14.34%.La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles y que marca la tendencia del indicador general a mediano plazo, reportó un alza mensual de 0.19%, con lo que su tasa anual llegó 4.43% en noviembre, tasa superior al 4.28% de octubre.Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un retroceso mensual de 0.03% y un aumento anual de 4.43%, mientras los servicios aumentaron 0.39% en el mes y 4.49% respecto al mismo periodo del año anterior.Por su parte, el Índice de Precios no Subyacente reportó un avance mensual de 2.28% y un alza anual de 1.73% tasa mayor al 1.18% del mes anterior. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron un incremento mensual de 1.43%, con lo que la tasa anual llegó a 1.73%.Así mismo, los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un alza de 2.97% en el mes y un aumento anual de 2.40%.Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.85% y anual de 3.93%.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV