Estos son los bancos con la mejor atención de México, según la Condusef

La atención al cliente se ha convertido en un factor determinante para los usuarios de servicios financieros en México, especialmente en un contexto donde las operaciones digitales y los trámites bancarios forman parte de la vida cotidiana. Elegir una institución que responda de forma clara, oportuna y eficiente ante cualquier problema puede marcar la diferencia entre una buena o mala experiencia financiera.

Con el objetivo de ofrecer información útil a los consumidores, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer su evaluación más reciente sobre el desempeño de los bancos en materia de atención a usuarios, un análisis que permite identificar qué instituciones ofrecen mejores respuestas ante quejas y reclamaciones formales.

Bancos mejor evaluados en atención al cliente

De acuerdo con los resultados correspondientes al tercer trimestre de 2025, Banco KEB Hana México se posicionó como la institución con la mejor atención al cliente, al alcanzar una calificación cercana al máximo posible dentro del IDATU. Su desempeño refleja una alta efectividad en la gestión de reclamaciones y en la atención brindada a los usuarios que recurrieron al organismo para resolver algún conflicto.

En el segundo lugar del ranking se ubicaron Fundación Dondé Banco y Banco Shinhan de México, ambos con calificaciones muy similares y sobresalientes. Estas instituciones destacaron por su capacidad para atender y dar seguimiento a las inconformidades de los clientes, así como por cumplir con los tiempos y criterios establecidos para la solución de problemas.

Otro banco con resultados positivos fue Intercam Banco, que obtuvo una evaluación alta dentro del índice, colocándose entre las cinco instituciones mejor calificadas del país. A este grupo se sumó Hey Banco, entidad de enfoque digital, que también logró una puntuación destacada, lo que refleja un buen desempeño tanto en atención remota como en procesos de resolución de quejas.

En contraste, algunas instituciones presentaron calificaciones más bajas dentro del IDATU, lo que sugiere áreas de oportunidad importantes en sus procesos de atención y solución de conflictos. Entre los bancos con menor desempeño se encuentran Banco Invex, Bankaool y Banco Base, cuyos resultados quedaron por debajo del promedio del sector.

El análisis del IDATU resulta relevante para los usuarios, ya que no solo refleja el número de quejas, sino la forma en que los bancos responden ante ellas. Una calificación alta indica que la institución atiende de manera adecuada los problemas de sus clientes, mientras que un puntaje bajo puede ser una señal de deficiencias en la atención o en la resolución de controversias.

En este contexto, la Comisión reiteró su llamado a los bancos a mejorar continuamente sus procesos de atención, con el fin de elevar la calidad del servicio, fortalecer la confianza de los clientes y disminuir el número de reclamaciones formales.

YC

