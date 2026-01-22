Wall Street cierra en verde tras el alivio de las tensiones geopolíticas

Wall Street cerró este jueves en verde en una jornada marcada por la positiva respuesta de los inversores al alivio de las tensiones geopolíticas después de que el presidente de EU, Donald Trump, anunciara un preacuerdo sobre Groenlandia y retirara su amenaza arancelaria contra varios países europeos.

En su segundo día en el Foro de Davos (Suiza), Trump presentó también su Junta de Paz y conversó con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. Al término del encuentro, que duró algo menos de una hora, el ucraniano anunció que su equipo negociador había finalizado con EU un acuerdo por el que Washington ofrece a Kiev garantías de seguridad una vez termine la guerra.

Según datos al cierre de la bolsa, el Dow Jones de Industriales subió un 0.63 %, hasta 49.384 unidades; el S&P 500 avanzó un 0.55 %, hasta 6.913 enteros, y el índice Nasdaq ganó un 0.91 %, hasta 23.436 puntos.

Los principales índices se están recuperando de una semana de pérdidas después de que Trump anunciara aranceles a ocho países europeos, pero su rectificación de no imponerlos volvió a destensionar los mercados.

Según el analista Eric Parnell, el mercado sigue dominado por las tecnológicas, que "no se han inmutado en absoluto" por la volatilidad de los últimos días.

"Muchas veces, las declaraciones que provienen de la Casa Blanca forman parte de una negociación más amplia y buscan un resultado específico, por lo que, en la mayoría de los casos, el ruido que se genera durante este proceso... suele convertirse en oportunidades de compra", señala hoy Parnell a la cadena CNBC.

Así, en el plano tecnológico, Nvidia y Microsoft registraron una buena jornada y crecieron alrededor del 1 % y Meta escaló más de un 5 %.

Apple, que, según el portal The Information, está desarrollando un pin portátil con inteligencia artificial (IA), equipado con cámaras, micrófonos y un altavoz, ganó un 0.28 %.

"Los fundamentos subyacentes del mercado siguen siendo sólidos", zanja Parnell.

En otros mercados, el petróleo de Texas (WTI) bajó un 2.08 %, hasta los 59.36 dólares el barril.

Los avances en Ucrania podrían ejercer una presión bajista moderada sobre el precio del petróleo, al reducir la prima de riesgo geopolítico asociada a la guerra y alimentar expectativas de una desescalada del conflicto.

No obstante, el impacto sería limitado mientras no haya cambios concretos en las sanciones a Rusia ni un retorno significativo de su crudo a los mercados occidentales, según los analistas.

