Una mayoría de funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) quieren que la inflación baje más antes de respaldar recortes adicionales a las tasas de interés este año, en particular si el mercado laboral continúa estabilizándose, según muestran las minutas de la reunión del mes pasado.

La mayoría de los 19 participantes del comité que fija las tasas señaló que había indicios de que el mercado laboral se ha estabilizado, después de que la tasa de desempleo subiera a finales de 2025, según las actas. Y la mayoría de los funcionarios coincidió en que la tasa clave de la Fed está cerca de un nivel que ni estimula ni frena la economía. Las minutas se publicaron el miércoles, tres semanas después de la reunión del banco central del 27 y 28 de enero.

Los funcionarios de la Fed en esa reunión acordaron mantener estable su tasa clave en torno al 3.6%, después de recortarla tres veces a finales del año pasado. Dos funcionarios -los gobernadores de la Fed Stephen Miran y Christopher Waller- votaron en cambio por recortar otro cuarto de punto.

Las minutas dejaron de manifiesto la naturaleza profundamente dividida del comité, con la aparición de varios grupos: “Varios” funcionarios afirmaron que recortes adicionales “probablemente serán apropiados” si la inflación continúa disminuyendo. Pero “algunos” funcionarios se inclinaron por mantener las tasas sin cambios “durante algún tiempo”, lo que indica una pausa más prolongada.

El apoyo a señalar apertura a un posible aumento de tasas parece ser un cambio significativo respecto de reuniones anteriores. El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó tras reuniones del año pasado que la idea de un aumento de tasas no estaba sobre la mesa.

Powell dio a entender tras la reunión de enero que el banco podría esperar algunos meses antes de volver a recortar las tasas. En una conferencia de prensa, sostuvo que la economía y la contratación habían mejorado desde que el banco central se reunió previamente en diciembre, y añadió que la institución estaba “bien posicionada” para evaluar cómo evoluciona la economía en los próximos meses antes de tomar nuevas medidas.

AP

En colisión con Trump

La decisión de mantener las tasas sin cambios desafió una serie de exigencias del presidente Donald Trump para que la Fed reduzca su tasa clave hasta un 1%, un nivel que pocos economistas respaldan.

Trump lleva meses criticando con dureza al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y ha abogado por que su sucesor, que debe asumir el relevo en mayo, apueste por una política monetaria alineada con sus opiniones.

A finales de enero el republicano anunció su nominación al banquero y economista estadounidense Kevin Warsh para presidir el banco central en sustitución de Powell, algo que podría intensificar las fisuras ideológicas ya existentes en la junta.

¿Qué efectos tiene recortar las tasas?

Cuando la Fed recorta su tasa clave, con el tiempo puede reducir los costos de endeudamiento de las hipotecas, los préstamos para automóviles y los préstamos empresariales, aunque esas tasas también son influidas por los mercados financieros.

La Institución suele recortar las tasas para impulsar el gasto, el crecimiento y la contratación.

CT