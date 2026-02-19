La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) presentó los resultados anuales de sus operaciones, entre los cuales destacaron los avances en la defensa institucional del Tequila, la protección de su Denominación de Origen y el acompañamiento permanente a sus empresas afiliadas, “en el marco de un entorno internacional cada vez más competitivo y regulado”.

A partir de dichas acciones es que, dijo, la industria del tequila ha consolidado la presencia de esta bebida al llegar a más de 120 países en el mundo, “y reafirmando su relevancia como motor económico, generador de empleo y símbolo de identidad nacional”.

En el último año, afirmó la CNIT, la industria alcanzó una producción de 496 millones de litros de Tequila, de los cuales 400 millones, es decir, la mayor parte fueron exportados.

Por otra parte, en materia jurídica y como parte del compromiso de la Cámara por mantener los estándares de esta bebida, envió 90 avisos de registro de marcas similares, reforzando la protección de las marcas de sus afiliados y la integridad de la categoría en los mercados.

Asimismo, participó en el seguimiento de iniciativas regulatorias con potencial impacto para la industria e intervino en procesos normativos relacionados con etiquetado, regulación ambiental, economía circular y disposiciones sanitarias.

“Estas acciones se complementaron con labores permanentes de vigilancia comercial, mediante las cuales se detectaron destilados y licores de agave anunciados incorrectamente como Tequila en puntos de venta y plataformas digitales”, dijo la CNIT a través de un comunicado.

Así, tras la intervención institucional, se gestionó la corrección de dichas anomalías y se verificó la modificación de la publicidad, protegiendo el uso adecuado de la Denominación de Origen, afirmó.

“Como organismo representativo del sector, la CNIT mantiene una agenda permanente de incidencia pública y diálogo institucional con autoridades nacionales e internacionales para anticipar riesgos regulatorios y enfrentar los desafíos del entorno global. En este contexto, la Cámara dio seguimiento a medidas comerciales y regulatorias en mercados estratégicos, incluyendo el monitoreo de políticas comerciales en Estados Unidos, principal destino de exportación del Tequila, así como la revisión de condiciones de acceso en países como India, donde existen altos aranceles para bebidas espirituosas”, señaló el comunicado.

Monitoreo sanitario del agave

Por otra parte, indicó la CNIT, en materia fitosanitaria, la Cámara contribuyó de manera directa a la reactivación de la campaña nacional contra plagas reglamentadas del agave, destacando la reasignación de más de 13 millones de pesos dentro del presupuesto del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Jalisco (Cesavejal), destinados principalmente al monitoreo de cerca de 2 mil 500 trampas, y se fortaleció la coordinación de la campaña a nivel estatal, consolidando la colaboración entre industria, autoridades y productores.

“Este proceso incluyó la instalación del Comité Fitosanitario del Agave a nivel federal, así como el establecimiento de mecanismos de coordinación técnica y operativa para asegurar el seguimiento permanente de las acciones sanitarias. Estas medidas se integran a un sistema de vigilancia que contempla el monitoreo constante de más de 11 mil trampas distribuidas en toda la Denominación de Origen Tequila, reforzando la detección oportuna de plagas y la protección del cultivo”, afirmó el organismo.

Otras acciones impulsadas por la Cámara

En el eje productivo y de sostenibilidad, junto con aliados institucionales se impulsó la certificación Agave Responsable Social y programas ambientales para la gestión del agua, tratamiento de vinazas y reciclaje de vidrio.

Ante el crecimiento global del sector, la CNIT impulsó campañas de comunicación estratégica orientadas a contrarrestar narrativas adversas, fortalecer la reputación del Tequila y posicionar información técnica verificable sobre la industria en la agenda pública.

La Cámara también fortaleció el posicionamiento del Tequila en México y el mundo mediante 25 eventos de promoción, participación en ferias internacionales, encuentros con embajadas y acciones institucionales como la agenda sexenal con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Jalisco.

En el ámbito de formación y responsabilidad social, se capacitó a más de mil 500 personas en programas de consumo responsable, se promovieron 14 certificaciones empresariales en responsabilidad social entre las empresas afiliadas y la institución fue distinguida con el Distintivo Pro Integridad.

Ratifican a Roberto Ciprés como presidente

En el marco de la Asamblea anual sostenida por los integrantes de la CNIT, los presentes ratificaron en el puesto a su presidente, Roberto Ciprés, para que se desempeñe por tercer año al frente de la institución, “reconociendo su liderazgo en la defensa de la Denominación de Origen, el fortalecimiento de la unidad del sector y la consolidación de una agenda institucional enfocada en proteger a la industria y acompañar el crecimiento de sus empresas afiliadas”, señaló el organismo en un comunicado.

Para el organismo, la ratificación refleja la confianza del gremio en la continuidad de una estrategia que prioriza la representación activa del sector, la estabilidad regulatoria, la sustentabilidad de la cadena Agave-Tequila y el posicionamiento internacional del Tequila como símbolo de identidad productiva de México.

“Mi compromiso es generar acciones que fortalezcan a la cadena productiva abonando al cumplimiento de los objetivos de responsabilidad social que tenemos como gremio”, afirmó Ciprés.

Fue en 2024 cuando las y los integrantes de la CNIT eligieron a Roberto Ciprés Cruces como el nuevo presidente de la Cámara, entonces en sustitución de Luis Fernando Félix Fernández.

