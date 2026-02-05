México y Estados Unidos acordaron elaborar en un plazo de 60 días un Plan de Acción conjunto sobre minerales críticos, con el objetivo de asegurar el acceso a insumos estratégicos para sectores clave de la industria, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El acuerdo se dará en un marco de cooperación “con respeto” a la Constitución mexicana y a la soberanía de ambos países.

“Queremos asegurar el suministro de minerales importantes a nuestra industria. Como estamos muy integrados con Estados Unidos, tenemos que apoyarnos mutuamente”, señaló Ebrard, al explicar que el plan busca fortalecer la resiliencia compartida de las cadenas de suministro.

El Gobierno federal precisó que el acuerdo se enmarca en las conversaciones con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, vinculadas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La Secretaría de Economía indicó que ambos países trabajarán hacia “un nuevo paradigma” de comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas.

Greer calificó el proyecto como el “primer plan de su tipo”, enfocado en coordinar políticas y mecanismos comerciales para reducir vulnerabilidades, incluida la identificación de minerales estratégicos.

El plan contempla discutir herramientas como pisos de precios ajustados en frontera para importaciones de minerales críticos, así como su posible integración en un acuerdo plurilateral vinculante. También prevé cooperación técnica y regulatoria, estándares de minería y procesamiento, mapeo geológico, respuesta ante disrupciones, investigación tecnológica y almacenamiento coordinado.

Asimismo, se identificarán proyectos de minería, procesamiento y manufactura de interés mutuo que cumplan estándares internacionales de conducta empresarial responsable. La elaboración del plan estará a cargo del USTR y la Secretaría de Economía.

Con información de EFE

