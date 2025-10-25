Inapam: ¿se pueden recibir utilidades con la tarjeta?

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) apoya diversos programas para fomentar la inclusión social y laboral de las personas mayores de 60 años en nuestro país. Entre ellos, el de Vinculación Productiva permite que quienes lo integran puedan unirse a trabajos formales o realizar actividades que generen ingresos extra.

Ante eso, surge una pregunta frecuente: ¿los adultos mayores pueden recibir utilidades si tienen tarjeta del Inapam?

Lo que se tiene que saber es que el Inapam no entrega directamente utilidades ni depósitos a través de su tarjeta, ya que esta funciona únicamente como credencial de identificación y da descuentos en servicios, transporte, alimentos y otros beneficios. Sin embargo, los adultos mayores que participan en el programa de Vinculación Productiva y son contratados formalmente por empresas, sí pueden recibir utilidades conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Esto se debe a que las empresas que colaboran con el Inapam deben cumplir con todas las prestaciones, entre ellas:

Aguinaldo

Vacaciones y prima vacacional

Seguridad social

Participación en las utilidades de la empresa, cuando la compañía genera ganancias

Entonces, si un adulto mayor es contratado mediante este programa en una empresa registrada, sí puede recibir utilidades al igual que cualquier otro empleado. El monto dependerá de las ganancias de la compañía y del tiempo trabajado durante el año fiscal correspondiente.

Vale la pena destacar que quienes participan en esquemas de empacado voluntario u otras actividades sociales del Inapam no generan antigüedad ni derechos laborales, ya que no existe una relación contractual formal. En esos casos, no se otorgan ni aguinaldo ni utilidades, pues se trata de colaboraciones de carácter social.

Para saber...

La tarjeta del Inapam no sirve para recibir utilidades directamente, pero los adultos mayores que trabajen en empresas mediante el programa de Vinculación Productiva sí pueden acceder a este beneficio si cuentan con un contrato formal y la empresa obtiene ganancias durante el año.

