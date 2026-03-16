INAPAM: Estos son los descuentos en transporte para adultos mayores en 2026

La Secretaría del Bienestar, en apoyo a personas inscritas en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), sostiene una serie de convenios con negocios de todo el país para ofrecer descuentos a personas adultas mayores de todos los estados de la república.

En esta nota te enlistaremos todos los descuentos disponibles para personas con credencial del Inapam en el rubro de transporte, el cual puede indicar descuentos en servicios sobre el uso de colectivos, transportes interestatales, renta de automóviles, fletes y servicio de taxi.

Recuerda que los descuentos se reparten respecto a cada una de las regiones de México, por lo que pueden variar de estado a estado. Procura revisar cada una de las locaciones. A continuación te ponemos el listado completo de descuentos actualizados para 2026.

Conoce los descuentos en transporte con credencial del Inapam por estado

Estado Municipio Establecimiento Descuento CHIAPAS GUADALUPE VICTORIA TRANSPORTE EJIDAL 50% CIUDAD DE MÉXICO COYOACÁN BLACKCAR OFFERS GROUP LLC, S.A. DE C.V. (TAXI EJECUTIVO) 15% CIUDAD DE MÉXICO COYOACÁN BLACKCAR OFFERS GROUP LLC, S.A. DE C.V. (TAXI EJECUTIVO) 15% CIUDAD DE MÉXICO CUAJIMALPA DE MORELOS QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.DE C.V 30% CIUDAD DE MÉXICO CUAUHTÉMOC AEROVIAS DE MÉXICO S.A. DE C.V. - AEREOMÉXICO 15% CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL HIDALGO REHILETES DINAMICAS TURISTICAS Y PLANEACIÓN DIGITAL S.A.

DE C.V. 5 y 10% CIUDAD DE MÉXICO MIGUEL HIDALGO ALQUILADORA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES S.A. DE C.V 15 y 40% ESTADO DE MÉXICO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA TRADIS TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS 10% ESTADO DE MÉXICO ATIZAPÁN DE ZARAGOZA FLETES LOCALES ATIZAPÁN DE ZARAGO 10% ESTADO DE MÉXICO CUAUTITLÁN IZCALLI RENTA DE CAMIONETAS Y TOURS MTM METROPOLITANO 5% ESTADO DE MÉXICO HUIXQUILUCAN SITIO DE TAXIS MONTÓN CUARTELES A C EL JACALÓN 20% ESTADO DE MÉXICO SAN MATEO ATENCO SERVI TAXIS FRANCISCO VILLA 4% ESTADO DE MÉXICO TULTITLÁN TRANSPORTES FEBEME 5% GUERRERO ATOYAC DE ÁLVAREZ TRANSPORTE PÚBLICO - MARIANO MAGAÑA MARTÍNEZ 2.30% GUERRERO CUTZAMALA DE PINZÓN COMBI RUTA ESCOBITAS 50% MICHOACÁN QUERÉNDARO COLECTIVOS QUERÉNDARO RUTA NARANJA 15% MORELOS CUAUTLA RÁPIDOS MORELENSES 25 y 50% PUEBLA CORONANGO AUTOTRANSPORTES XOXOTLA-MIHUACAN 40% PUEBLA CUAPIAXTLA DE MADERO TRANSPORTE PÚBLICO DE LA RUTA R-S1 Precio especial

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