INAPAM: Estos son los descuentos en transporte para adultos mayores en 2026

La Secretaría del Bienestar, en apoyo a personas inscritas en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), sostiene una serie de convenios con negocios de todo el país para ofrecer descuentos a personas adultas mayores de todos los estados de la república.En esta nota te enlistaremos todos los descuentos disponibles para personas con credencial del Inapam en el rubro de transporte, el cual puede indicar descuentos en servicios sobre el uso de colectivos, transportes interestatales, renta de automóviles, fletes y servicio de taxi.Recuerda que los descuentos se reparten respecto a cada una de las regiones de México, por lo que pueden variar de estado a estado. Procura revisar cada una de las locaciones. A continuación te ponemos el listado completo de descuentos actualizados para 2026.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB