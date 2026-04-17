La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es uno de los documentos más relevantes para las personas con más de 60 años , ya que ofrece múltiples servicios como descuentos en supermercados, transporte, y beneficios en el sector salud.

Las personas de la tercera edad que ya hayan cumplido los 60 años son acreedores a la tarjeta INAPAM, y el proceso de tramitación es totalmente gratuito.

Actualmente, el trámite de la tarjeta puede ser todavía más sencillo y rápido y a continuación te revelamos todo lo que tienes que saber.

¿Cómo tramitarla?

Para sacar la tarjeta INAPAM se puede acudir a los módulos oficiales de la institución. Asimismo, el trámite también puede llevarse a cabo en las tiendas SUPERISSSTE. Estas funcionan como una alternativa sencilla y rápida y con los mismos requisitos.

Debido a la rapidez del procedimiento, muchas personas se preguntan si es una forma segura de hacer el trámite. Por ello, es importante recalcar que la emisión en dichos establecimientos incluye el sello digital y completa validez, así que los adultos mayores pueden acudir a estas tiendas con la seguridad de que su documento será oficial e íntegro.

¿En qué partes de México hay tiendas SUPERISSSTE?

Este sistema tiene una gran variedad de sucursales alrededor del país, aunque la mayor concentración se encuentra en la Ciudad de México.

Hay 16 tiendas SUPERISSSTE en la CDMX y 27 sucursales en el interior del país. Las más destacadas son:

Cuauhtémoc: Buenavista, SAT, Ciudadela

Buenavista, SAT, Ciudadela Coyoacán: Culhuacán, El Reloj, Villa Coapa

Culhuacán, El Reloj, Villa Coapa Miguel Hidalgo: Melchor Ocampo, Tacubaya

Melchor Ocampo, Tacubaya Iztapalapa, Xochimilco, Tlalpan, Benito Juárez

Las más destacadas en el interior del país son:

Baja California (Tijuana, Ciudad Constitución)

(Tijuana, Ciudad Constitución) Hidalgo (Huejutla, Pachuca, Huichapan)

(Huejutla, Pachuca, Huichapan) Puebla (Atlixco, Izúcar de Matamoros)

(Atlixco, Izúcar de Matamoros) Morelos (Cuernavaca, ISSSTEHUIXTLA)

(Cuernavaca, ISSSTEHUIXTLA) Nuevo León, Zacatecas, Guerrero, Tlaxcala y Jalisco

SUPERISSSTE cuenta con más de 2 mil 400 productos disponibles y ofrece más de 100 servicios. Para las zonas que no tienen una tienda cercana, los derechohabientes pueden utilizar la aplicación de Supermóvil, con la que se puede acceder a los artículos de los establecimientos.

Requisitos

Los solicitantes de la credencial INAPAM deben presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente (puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por autoridad local)

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario)

Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, con fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra

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