Hot Sale 2026 suele usarse para cometer estafas por un error muy común en el que caen muchos consumidores en México

El Hot Sale es la oportunidad perfecta para comprar artículos, servicios y experiencias con descuentos que no se verían en cualquier otra temporada del año; sin embargo, debido a su gran relevancia, la campaña se ha convertido en un punto de interés no solo para compradores, sino también para delincuentes cibernéticos y sitios fraudulentos que buscan estafar a los consumidores.

El evento liderado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) nació con el objetivo de incentivar las compras en línea y fortalecer el mercado digital. Sin embargo, también facilitó que tiendas falsas y hackers aprovecharan para realizar actividades fraudulentas.

De acuerdo con la AMVO, el Hot Sale 2026 arrancará el próximo 25 de mayo y se extenderá hasta el 2 de junio. Durante esos nueve días, los más de 700 negocios participantes ofrecerán descuentos, promociones, rebajas, facilidades de pago y recompensas, por lo que cientos de personas entrarán a la web para intentar obtener los mejores precios.

No obstante, páginas falsas suelen tomar el nombre de esta campaña y hacerse pasar por comercios participantes, lo que representa un fuerte riesgo para aquellos que no se previenen.

Es por eso que a continuación te compartiremos la información necesaria y algunos consejos para que no seas víctima de algún delito en línea y puedas comprar en tus tiendas favoritas con total seguridad.

¿Cuáles son las estafas más comunes durante el Hot Sale 2026?

Especialistas han apuntado en los últimos años que con el auge de las compras en línea también aumentaron las actividades delictivas relacionadas con estafas, páginas falsas y promociones engañosas para robar datos. De acuerdo con los reportes, esto se ha presentado principalmente a través de redes sociales y correos electrónicos.

Por ello, autoridades digitales han advertido a los usuarios no dejarse llevar por descuentos o rebajas poco creíbles, como los que se ven en páginas o mensajes que generan sensación de urgencia colocando anuncios como “últimas piezas” o “promoción válida solo por unos minutos”.

Esto, ya que se han presentado múltiples reportes de estafa provenientes de estos sitios. Además, también recomendaron revisar minuciosamente cada sitio web antes de comprar, desde su dirección web hasta los dominios, pues muchos suelen replicar los sitios oficiales de comercios conocidos.

¿Cómo evitar fraudes y compras inseguras durante el Hot Sale 2026?

Si deseas blindar tus compras y protegerte lo más posible de posibles estafas y fraudes, las autoridades compartieron una lista de medidas que puedes implementar este Hot Sale:

Compra únicamente en sitios web oficiales y verifica que la dirección comience con “https://”.

Evita ingresar a enlaces sospechosos enviados por mensajes, correos o redes sociales.

Revisa que las ofertas sean realistas; descuentos excesivos pueden ser señal de fraude.

Verifica la reputación de la tienda antes de realizar una compra en línea.

Utiliza métodos de pago seguros y evita transferencias directas a cuentas personales.

Activa las notificaciones de tu banco para monitorear movimientos en tiempo real.

No compartas contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios por mensajes o llamadas.

Cambia tus contraseñas antes del Hot Sale y utiliza claves seguras y diferentes para cada cuenta.

Compra conectado a una red de internet privada y evita usar WiFi público.

Revisa las políticas de devolución, garantía y tiempos de entrega antes de pagar.

Guarda comprobantes, correos de confirmación y números de pedido de cada compra.

Desconfía de páginas con errores ortográficos, diseños poco profesionales o información incompleta.

Verifica que las promociones realmente pertenezcan a la marca y no a perfiles falsos.

Mantén actualizado el antivirus y los sistemas de seguridad de tus dispositivos.

Compara precios en diferentes tiendas para identificar posibles fraudes o publicidad engañosa.

¿Qué hacer si fuiste víctima de una estafa en línea?

En caso de que sospeches que fuiste víctima de una estafa, lo primero es contactar a tu banco para reportar la operación y solicitar el bloqueo de tarjetas o cuentas comprometidas. También se recomienda cambiar inmediatamente las contraseñas relacionadas con tus cuentas bancarias, correos electrónicos y aplicaciones de compra.

Asimismo, puedes levantar un reporte ante la Policía Cibernética de tu Estado, además de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía correspondiente si existió robo de dinero o datos personales.

Otra recomendación importante es guardar capturas de pantalla, correos electrónicos, comprobantes y cualquier evidencia relacionada con la compra o el sitio sospechoso, ya que esto podría ayudar en las investigaciones.

Durante temporadas de alta demanda como el Hot Sale, la prevención y la verificación de la información son claves para evitar caer en fraudes y realizar compras seguras en internet.

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