Banxico lanza 12 monedas conmemorativas del Mundial 2026

El Banco de México (Banxico) puso en circulación 12 monedas bimetálicas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Las nuevas piezas son de edición limitada y de curso legal, conforme a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos . Es decir, la población podrá utilizarlas para realizar cualquier tipo de pago.

¿Dónde y cuándo puedo adquirir las monedas conmemorativas del Mundial 2026?

Banxico informó que estarán disponibles a través del sistema bancario a partir de la próxima semana.

Además, habrá monedas acuñadas en oro y plata que se pondrán a la venta al público en general en México a partir de la segunda quincena de mayo, mediante distribuidores autorizados, como:

Casa de Moneda de México

Museo Interactivo de Economía (MIDE), entre otros

Nueve monedas están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sede de ese evento deportivo, mientras que las otras tres exaltarán el patrimonio natural, histórico y cultural de México.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. ������ #BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh— Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cómo son las monedas conmemorativas del Mundial?

El Banco Central mencionó que esta colección está conformada por cuatro monedas bimetálicas de cuño corriente y ocho acuñadas en metales finos: cuatro de oro y cuatro de plata. Las piezas fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México .

Las monedas bimetálicas de cuño corriente tienen forma dodecagonal y un valor facial de 20 pesos, mientras que las de metales finos tienen forma circular, con un valor facial de 25 pesos para las de oro y de 10 pesos para las de plata.

Las bimetálicas incorporan en su anverso común el Escudo Nacional, con la leyenda “ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”, formando el semicírculo superior.

Los motivos en relieve al reverso de la moneda dedicada a la Ciudad de México muestran, a la izquierda, a un jugador de futbol con un balón y, a la derecha, al Ángel de la Independencia.

En el contorno superior aparece la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.

En el contorno inferior y en semicírculo se encuentra la identidad gráfica definida por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para representar a la Ciudad de México, así como la leyenda “ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA”.

También se incluye el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda “CIUDAD DE MÉXICO” y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

Las monedas dedicadas a Guadalajara presentan, al centro, a un jimador utilizando una coa para cortar hojas de agave; a la izquierda, un balón de futbol y, al fondo, los Arcos de Zapopan.

En el contorno superior aparece la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”. A su vez, en el exergo, se observa la palabra “MÉXICO” y, a su derecha, la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a Guadalajara.

También incluyen el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda “GUADALAJARA”; la denominación “$10”, en la moneda de plata, y “$25”, en la de oro, así como la ceca de la Casa de Moneda de México “M”.

Las monedas referentes a Monterrey tienen en su reverso la silueta de un jugador de futbol deteniendo un balón; detrás, la Fuente de Crisol, una de las más reconocidas del Paseo Santa Lucía, y al fondo, el Cerro de la Silla.

En el contorno superior aparece la leyenda “COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026TM”.

A la izquierda se encuentra la identidad gráfica definida por la FIFA para representar a Monterrey y, a la derecha, el texto “PASEO SANTA LUCÍA” en sentido vertical.

Además, incluyen el logotipo oficial del evento deportivo con la leyenda “MONTERREY”; la denominación “$10”, en la moneda de plata, y “$25”, en la de oro; la palabra “MÉXICO” y la ceca de la Casa de Moneda de México “M°”.

SV