5 pantallas con 50% de descuento en Liverpool antes del Hot Sale 2026

¿Cansado de ver tus series favoritas en una pantalla vieja y sin brillo? Hoy te importa esto porque Liverpool ha decidido no esperar al Hot Sale 2026 y acaba de lanzar descuentos del 50% en Smart TVs de gama alta, permitiéndote ahorrar miles de pesos desde hoy mismo.

El esperado Hot Sale 2026, el evento de comercio electrónico más grande del país organizado por la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), se celebrará oficialmente del 25 de mayo al 2 de junio. Sin embargo, la famosa tienda departamental rosa ha decidido adelantarse a la competencia para consentir a sus clientes más impacientes con rebajas que parecen un error del sistema.

¿Qué está pasando exactamente y quién está detrás de esto? Liverpool ha liberado un catálogo especial de liquidación donde marcas líderes en tecnología como Samsung y LG están literalmente a mitad de precio. Esta agresiva estrategia comercial busca liberar inventario en sus bodegas antes de la avalancha de compras masivas que se avecina a finales de mayo en todo México.

Las 5 pantallas estrella con 50% de descuento

Si te preguntas cuáles son los modelos exactos que valen la pena, aquí te revelamos las joyas ocultas de esta promoción.

Primero, destaca la Pantalla Smart TV Crystal UHD de 98 pulgadas 4K que tiene un precio de 41 mil 998 pesos, pero antes tenía un precio inicial de 85 mil 713.

Le sigue de cerca la Pantalla Smart TV OLED de 55 pulgadas 4K que tiene un precio de 16 mil 999 pesos, antes costaba 34 mil 299 pesos.

La lista de gangas continúa con LG Pantalla Smart TV LED de 32 pulgadas Full que tiene un precio de 3 mil 899.

ESPECIAL

También brilla la LG Pantalla Smart TV LED de 98 pulgadas 4K, perfecta para quienes buscan una interfaz rápida y amigable, con un costo de 37 mil 999 pesos.

ESPECIAL

Finalmente, la LGPantalla Smart TV OLED de 55 pulgadas 4K, siendo el sueño absoluto de cualquier cinéfilo empedernido que busque audio inmersivo, con un precio de 17 mil 999 pesos.

¿Por qué deberías aprovechar esto ahora y no esperar a las fechas oficiales? La respuesta es muy sencilla: la disponibilidad de inventario. Durante el evento oficial, el tráfico web colapsa y los mejores modelos se agotan en cuestión de minutos. Comprar hoy te garantiza asegurar tu Smart TV sin estrés, sin frustraciones y recibiéndola en la puerta de tu casa mucho antes.

¿Dónde y cómo cazar estas ofertas exclusivas?

Estas promociones ya están completamente activas tanto en la tienda en línea oficial como en sus sucursales físicas.

¿Cómo hacer válida la promoción sin complicaciones? Solo necesitas ingresar al enlace oficial de la tienda o buscar la sección de electrónica y pantallas en su app. Además, si decides pagar con la tarjeta departamental de la tienda o tarjetas de crédito participantes, puedes acceder a facilidades de pago adicionales como meses sin intereses, maximizando así el rendimiento de tu presupuesto familiar.

Tips infalibles para una compra inteligente

Te compartimos esta lista de tips rápidos para elegir mejor:

Mide tu espacio, asegurándote de que las pulgadas se adapten a tu mueble Verifica la conectividad, buscando puertos HDMI 2.1 si tienes consolas de nueva generación Compara características, revisando si prefieres sistema Roku, WebOS o Tizen Guarda tus comprobantes, tomando capturas de pantalla de tu orden de compra.

Finalmente, recuerda que la Profeco siempre recomienda leer detenidamente las letras chiquitas sobre las políticas de devolución, tiempos de entrega y garantías extendidas. No dejes pasar esta oportunidad dorada de estrenar tecnología de punta a mitad de precio y prepárate para disfrutar del mejor entretenimiento en casa mucho antes de que comience la locura de ofertas del mes de mayo. ¡Felices compras!

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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