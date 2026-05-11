La mañana de este lunes 8 de mayo, el peso avanza frente al dólar; conoce su valor. El peso se fortalece este lunes 8 de mayo frente al dólar, registrando una cotización de 17.2002 pesos, con una ganancia del 0.23 %. Según REUTERS, en el panorama global, el dólar se mantiene sin cambios después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la respuesta de Irán a una propuesta de paz impulsada por Washington, situación que ocasionó un aumento cercano al 3 % en los precios internacionales del petróleo, reavivando los temores de una prolongación del conflicto en Medio Oriente. El pasado 8 de mayo de 2026, el dólar se cotizaba alrededor de los 17.28 pesos, por lo que este lunes registra una caída cercana a los ocho centavos.Hoy, lunes 8 de mayo, el tipo de cambio FIX, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF)es de 17.2105 pesos por dólar para este lunes 8 de mayo. Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente de su valor. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS