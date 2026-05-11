La mañana de este lunes 8 de mayo, el peso avanza frente al dólar; conoce su valor.

El peso se fortalece este lunes 8 de mayo frente al dólar, registrando una cotización de 17.2002 pesos, con una ganancia del 0.23 %.

Según REUTERS, en el panorama global, el dólar se mantiene sin cambios después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la respuesta de Irán a una propuesta de paz impulsada por Washington, situación que ocasionó un aumento cercano al 3 % en los precios internacionales del petróleo, reavivando los temores de una prolongación del conflicto en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar este 8 de mayo de 2026?

El pasado 8 de mayo de 2026, el dólar se cotizaba alrededor de los 17.28 pesos, por lo que este lunes registra una caída cercana a los ocho centavos.

Tipo de cambio FIX en el DOF hoy lunes 8 de mayo

Hoy, lunes 8 de mayo, el tipo de cambio FIX, de acuerdo al Diario Oficial de la Federación (DOF) es de 17.2105 pesos por dólar para este lunes 8 de mayo .

Tipo de cambio del dólar hoy lunes 8 de mayo en bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banco Azteca 16.00 17.44 BBVA Bancomer 16.23 17.66 Banorte 15.95 17.55 Banamex 16.64 17.66 Scotiabank 16.65 17.85

Recuerda que el tipo de cambio del dólar puede variar en el transcurso del día; se recomienda mantenerse informado constantemente de su valor.

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AS