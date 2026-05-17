Hot Sale 2026 en Liverpool: Así puedes recibir un descuento adicional en tu primera compra

El Hot Sale 2026 está cada vez más cerca y una de las tiendas más populares ya confirmó promociones especiales para quienes buscan ahorrar más en sus compras. Durante la campaña de descuentos, que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio, Liverpool ofrecerá beneficios extra para clientes nuevos, tanto en su aplicación móvil como mediante sus tarjetas de crédito.

Si estás pensando en aprovechar las ofertas de tecnología, moda, electrodomésticos o muebles, aquí te explicamos cómo obtener un descuento adicional en tu primera compra y sacarle el máximo provecho al Hot Sale 2026.

Cómo obtener 5% extra de descuento en la app Liverpool Pocket

Una de las promociones más atractivas del Hot Sale será exclusiva para quienes compren desde la aplicación oficial Liverpool Pocket, disponible para dispositivos iOS y Android.

Para recibir este beneficio, únicamente debes descargar la app y realizar tu primera compra desde ahí. Al momento de finalizar el pedido, tendrás que ingresar el código promocional POCKETMENOS5 en el carrito.

Con este cupón, Liverpool aplicará un 5% de descuento adicional, el cual puede acumularse sobre las ofertas ya rebajadas del Hot Sale.

Esta opción es ideal para quienes desean aprovechar descuentos inmediatos sin necesidad de tramitar una tarjeta bancaria o realizar procesos adicionales.

Así funciona el descuento del 10% con la Tarjeta Liverpool

Otra de las promociones destacadas del Hot Sale 2026 consiste en un descuento extra del 10% para quienes tramiten por primera vez una Tarjeta Liverpool.

La cadena departamental cuenta con distintas opciones de crédito. Una vez aprobada la solicitud, el cliente obtiene un beneficio especial válido durante su primer día de compras.

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Este descuento puede utilizarse tanto en la tienda en línea como en sucursales físicas y aplica sobre el total de la compra. Sin embargo, Liverpool señala que existen algunas exclusiones en marcas de lujo, boutiques y productos seleccionados.

Por ello, antes de concretar cualquier compra, se recomienda revisar cuidadosamente los términos y condiciones vigentes dentro del portal oficial de Liverpool.

Liverpool busca competir fuerte en el Hot Sale 2026

Cada año, el Hot Sale se convierte en uno de los eventos de comercio más importantes en México. Tiendas como Liverpool aprovechan esta temporada para lanzar promociones agresivas y atraer nuevos clientes mediante descuentos exclusivos, meses sin intereses y beneficios adicionales.

Para quienes planean renovar su celular, comprar pantallas, ropa o electrodomésticos, estas promociones pueden representar una oportunidad importante de ahorro.

Antes de realizar cualquier compra, se recomienda consultar directamente el sitio oficial de Liverpool para verificar marcas participantes, restricciones y vigencia de cada promoción.



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