Hot Sale 2026: Banamex sorprende con bonificaciones y compras gratis al pagar con sus tarjetas

Del 25 de mayo al 2 de junio los amantes de las compras en México tendrán la oportunidad de adquirir los mejores productos y servicios a precios impresionantes gracias a la llegada del Hot Sale 2026.

La campaña de ventas en línea más grande del país organizada por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) tiene como propósito impulsar el mercado digital. Para lograr esto, las más de 700 empresas participantes ofrecen descuentos y rebajas difíciles de ignorar. Los beneficios solo aumentan al pagar con tarjetas Banamex, pues el banco confirmó que se suma a esta iniciativa con sorpresas especiales para sus clientes.

Durante la edición 2026, Banamex aseguró que aquellos que realicen sus compras con alguna de sus tarjetas de crédito digital podrán recibir recompensas como bonificaciones, meses sin intereses e incluso el reembolso del monto de una de sus compras.

El Hot Sale se ha posicionado en los últimos años como uno de los eventos comerciales más importantes para el comercio electrónico en México, ya que millones de consumidores aprovechan esta temporada para comprar tecnología, electrodomésticos, ropa, viajes, artículos para el hogar y más a precios reducidos. Ante ello, las instituciones bancarias también se suman con promociones especiales para incentivar las compras digitales.

¿Qué promociones tendrá Banamex durante el Hot Sale 2026?

Para esta edición, Banamex confirmó bonificaciones exclusivas para los clientes que paguen con su Tarjeta de Crédito Digital Banamex y tarjetas adicionales participantes.

Los usuarios podrán obtener:

10% de bonificación en compras participantes realizadas a 12 meses sin intereses.

15% de bonificación en compras participantes realizadas a 18 meses sin intereses.

El banco explicó que estas promociones únicamente aplicarán en compras hechas en línea y será necesario registrarse previamente antes de realizar cualquier compra participante.

Asimismo, para acceder a la bonificación, los clientes deberán acumular al menos 10 mil pesos en compras dentro de los comercios y plazos participantes durante la vigencia del Hot Sale.

Estas son algunas tiendas participantes

Banamex detalló que las promociones aplicarán en diversos negocios reconocidos a nivel nacional e internacional, entre ellos:

Amazon

Mercado Libre

Liverpool

The Home Depot

Soriana

Samsung

Volaris

Chedraui

Además, podrían sumarse más establecimientos a lo largo de la campaña.

Horas Banamex: así podrás ganar el reembolso de una compra

Uno de los beneficios más atractivos serán las llamadas “Horas Banamex”, una dinámica especial que se realizará todos los días del Hot Sale entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde (horario de la Ciudad de México).

Durante ese lapso, quienes cumplan con todos los requisitos de registro y realicen compras participantes a meses sin intereses podrán ganar el reembolso total de una compra, con un límite de hasta 20 mil pesos.

Banamex explicó que cada 10 minutos serán seleccionadas las primeras 10 compras participantes, por lo que habrá hasta 120 compras ganadoras por día.

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Incluso, quienes obtengan el beneficio de las Horas Banamex también podrán recibir adicionalmente la bonificación del 10 o 15 por ciento, dependiendo del plazo seleccionado.

Fechas y condiciones importantes de Banamex

La vigencia de las promociones será del 25 de mayo al 2 de junio de 2026. El banco recordó que únicamente participarán las compras realizadas después del registro de la promoción, el cual podrá hacerse desde la App Banamex o en el micrositio oficial del Hot Sale.

También aclaró que las compras canceladas o devueltas no serán consideradas para recibir bonificaciones.

Finalmente, Banamex informó que la bonificación máxima será de hasta 5 mil pesos por cliente y el monto se verá reflejado en el estado de cuenta dentro de los 60 días naturales posteriores al término de la campaña.

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