Liverpool tiene este aire acondicionado con 50% de descuento antes del Hot Sale 2026

Ante la cercanía del Hot Sale 2026 y de la segunda Venta Nocturna de Liverpool, la cadena departamental ya comenzó a lanzar descuentos en artículos para el hogar, entre ellos un aire acondicionado que actualmente tiene una rebaja del 50 por ciento.

Se trata de un aire acondicionado de la marca Mabe, cuyo precio pasó de 12 mil 199 pesos a 6 mil 739.95 pesos. Además, Liverpool ofrece la posibilidad de pagarlo hasta a nueve meses sin intereses de 748.88 pesos mensuales y con envío gratis a todo el país .

La promoción surge previo a la segunda Venta Nocturna de Liverpool de 2026, campaña comercial que se realizará del 5 al 7 de junio y que estará enfocada principalmente en las compras por el Día del Padre.

Durante esos días, la tienda departamental ofrecerá descuentos y promociones especiales tanto en sucursales físicas como en su plataforma digital y aplicación móvil, donde los usuarios podrán comprar a cualquier hora mientras dure el evento.

Liverpool adelantó que las ofertas abarcarán categorías como electrónica, línea blanca, muebles, moda, perfumes, decoración y accesorios , además de beneficios bancarios y opciones de pago a meses sin intereses.

La Venta Nocturna forma parte de las cuatro campañas promocionales que Liverpool organiza cada año. La edición de junio suele concentrar una gran cantidad de compras relacionadas con regalos y artículos para el hogar, especialmente en productos de mayor valor.

Con este tipo de estrategias, la cadena busca aprovechar el incremento en el consumo previo a fechas comerciales importantes y fortalecer tanto las ventas en tienda física como el comercio electrónico.

SV