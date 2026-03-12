El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió más de un un 9% este jueves y se situó por encima de los 100 dólares al cierre de la sesión del mercado de futuros de Londres después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, dijera que el cierre del estrecho de Ormuz debe prolongarse.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, cerró la jornada en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense en 100.46 dólares, su precio de liquidación más alto desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y un 9.22% superior que al término de la sesión anterior, cuando finalizó en 91.98 dólares.

El brent siguió su tendencia alcista y superó la marca de los 100 dólares al cierre por primera vez en cuatro años ante el temor de los inversores de una interrupción continuada del suministro en Medio Oriente en plena escalada bélica en la región, después de que Irán elevase el tono contra Estados Unidos e Israel y diese a entender que la guerra se extenderá.

Ali Jamenei ordena cerrar el Estrecho de Ormuz y escala tensión en Medio Oriente

En su primer mensaje como nuevo líder supremo de la república islámica, Jamenei llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz , un paso estratégico controlado por Irán por el que transita el 20% del flujo marítimo de crudo a nivel globa, amenazó a las bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".

En este estrecho entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, durante la pasada madrugada tres barcos fueron atacados por Teherán frente a las costas de Irak y Emiratos Árabes Unidos , lo que eleva a 16 los buques que han sufrido daños desde el inicio de los bombardeos, de acuerdo con los datos del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

Liberación récord de reservas no frena al petróleo

El oro negro ganó terreno incluso después de que los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciasen la víspera que van a sacar al mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas para compensar las pérdidas de abastecimiento por la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz.

PIXABAY

Esta es la mayor liberación de reservas desde la fundación de la organización en 1974, pero la decisión apenas ha impactado en el precio del crudo pues el mercado sigue teniendo dudas de si será suficiente para compensar las pérdidas acumuladas en trece días de guerra.

Cierre de Ormuz retira 10 millones de barriles diarios del mercado

De acuerdo con la AIE, la interrupción del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz ha provocado la pérdida en el mercado del equivalente a 10 millones de barriles diarios , dijo la agencia este jueves en su informe, donde también evalúa posibles rutas alternativas para sacar el petróleo del golfo Pérsico.

Alza del crudo eleva riesgos para inflación global

El analista de mercado de Forex Fawad Razaqzada indicó este jueves en su boletín que, mientras el brent ya supera la barrera de los 100 dólares, el impacto puede afectar, además de a los precios de la energía, también a las expectativas de inflación y las perspectivas generales de crecimiento económico.

"Si el petróleo continúa subiendo de los 100 dólares, la presión sobre las acciones europeas y la moneda única podría intensificarse", dijo el analista, que advirtió de que los operadores deben estar preparados para una "mayor volatilidad" en los activos de riesgo si la situación geopolítica en Oriente Medio se deteriora aún más.

