El fortalecimiento del dólar volvió a impactar este jueves al tipo de cambio frente al peso mexicano, en medio de un entorno internacional marcado por la incertidumbre geopolítica. La cautela de los inversionistas ante el conflicto en Medio Oriente provocó retrocesos en varias monedas de economías emergentes, incluido el peso.

Al cierre de la jornada, el dólar se ubicó en un promedio de 17.85 pesos, lo que representó un avance de 0.99% respecto al día anterior, cuando había terminado en 17.68 unidades, de acuerdo con información de Dow Jones.

Dólar repunta dos días seguidos, aunque sigue débil en el año

En el balance semanal, la divisa estadounidense acumula un ligero incremento de 0.29%. Sin embargo, en la comparación anual todavía muestra una caída de 12.2%, reflejando que el peso mexicano ha mantenido fortaleza en el largo plazo pese a la volatilidad reciente.

Durante las últimas sesiones, el comportamiento del dólar ha mostrado una tendencia al alza, sumando dos jornadas consecutivas de ganancias. Además, la volatilidad registrada en la última semana ha sido mayor que la observada en el promedio del último año, lo que evidencia movimientos más bruscos en el mercado cambiario.

Bloqueo del Estrecho de Ormuz fortalece al dólar

Uno de los factores que impulsó la apreciación del dólar fue la decisión de Irán de bloquear el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave para el transporte de petróleo a nivel mundial. Este hecho elevó el índice del dólar (DXY) hasta los 99.60 puntos, su nivel más alto en cinco días.

Tensión global impulsa al Brent crude oil hacia los 100 dólares

Al mismo tiempo, el precio del crudo Brent se acerca a los 100 dólares por barril, impulsado por las tensiones en la región, pese a que la Agencia Internacional de Energía liberó 400 millones de barriles para intentar estabilizar el mercado energético.

Mercado prevé menos ajustes de la Reserva Federal y respalda al dólar

Los inversionistas también anticipan que la Reserva Federal podría moderar los ajustes en la tasa de interés, aunque el encarecimiento de la energía podría influir en la inflación global en los próximos meses.

Con este panorama, el dólar mantiene su atractivo como activo refugio, respaldado por la incertidumbre internacional y el aumento en los precios de la energía, factores que podrían sostener su tendencia alcista frente a otras monedas.

