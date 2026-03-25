Miércoles, 25 de Marzo 2026

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Claudia Sheinbaum critica alza en diésel de gasolineros

La mandataria mexicana detectó el aumento desmedido durante un recorrido reciente y, tras ello, contactó a autoridades hacendarias y energéticas para atender el tema

Por: El Universal

Un operador abastece diésel en una estación, en medio de señalamientos por incrementos en su precio. EL INFORMADOR/ Archivo

Un operador abastece diésel en una estación, en medio de señalamientos por incrementos en su precio. EL INFORMADOR/ Archivo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo criticó que algunos gasolineros estén aprovechando el contexto internacional del conflicto entre Irán y Estados Unidos para elevar el precio del diésel y la gasolina premium, por lo que instruyó a autoridades federales a reunirse con el sector y revisar los incrementos.

Durante su conferencia, la mandataria informó que la Secretaría de Energía y la dirección de Petróleos Mexicanos convocarán esta semana a empresarios gasolineros. Señaló que el diésel ha alcanzado niveles que no se justifican, incluso con apoyos fiscales como el IEPS.

Sheinbaum explicó que detectó el aumento durante un recorrido reciente y, tras ello, contactó a autoridades hacendarias y energéticas para atender el tema. Subrayó que no se busca imponer controles de precios, sino evitar abusos que afecten la economía.

En la reunión también participará la Procuraduría Federal del Consumidor, con el fin de revisar costos y evitar incrementos injustificados.

Por otra parte, la Presidenta confirmó que Luiz Inácio Lula da Silva propuso una alianza entre Petrobras y Pemex para explorar crudo en aguas profundas del Golfo de México. La propuesta será analizada en próximos encuentros técnicos.

CT

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