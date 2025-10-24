Gran Venta Nocturna Sears: estos son los celulares con los mejores descuentos

La Gran Venta Nocturna de Sears ya está aquí, y con ella llegan miles de descuentos en todas las áreas: desde electrodomésticos, ropa, artículos para el hogar y dispositivos electrónicos , hasta muchos productos más para toda la familia.

Te puede interesar: Aprovecha HOY el 30% de descuento en shampoo y más en Farmacia Guadalajara

Previo a la Navidad y los días festivos, la cadena de tiendas departamentales ofrece uno de los eventos más esperados del año por los compradores, ya que durante todo un fin de semana remata sus productos a súper precios, lo que permite ahorrar un par de pesos.

Este año, la Venta Nocturna se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre , lo que significa que durante todo un fin de semana sus clientes tendrán la oportunidad de elegir artículos de todos los departamentos y obtener descuentos de hasta el 50%.

No obstante, una de las ventajas más destacables de esta mega venta es la oportunidad de adquirir equipos electrónicos como computadoras, celulares y tablets a precios considerablemente más bajos que en el mercado regular.

Por ello, a continuación te presentamos una lista de los smartphones con más descuento en la Gran Venta Nocturna de Sears:

Celular Samsung A24 4G A245 Color Verde R9: De $5 mil 799 a $3 mil 499 pesos.

Celular Vivo Y36 V2247 Color Negro R9: De $5mil 499 a $3 mil 559.

Celular Samsung A56 256Gb: De $10 mil 999 a $7 mil 999.

Celular Samsung A36 128Gb: De $7 mil 499 a $4 mil 999.

Celular Motorola Edge 60 Fusión: De $8 mil 999 a $7 mil 999.

Celular Zte Blade 4G V70 Max 256Gb: De $2 mil 999 a $2 mil 499.

Celular Realme 14T 256Gb: De $8 mil 499 a $ 6 mil 999.

Celular Vivo Y17S 128Gb: De $ 4 mil 99 a $3 mil 999.

Celular Motorola Edge 60 Fusión: $8 mil 999 a $7 mil 999.

Iphone 16E 256Gb: De $17 mil 499 a $14 mil 999.

Iphone 16E 128Gb: De $14 mil 999 a $12 mil 999.

Celular Oppo Reno13: De $14 mil 999 a $11 mil 999.

Celular Samsung S25 Ultra: De $32 mil 999 a $27 mil 999.

Celular Oppo Reno12: De $ 11 mil 999 a $9 mil 499.

Con el fin de hacer más prácticas las compras, la tienda ampliará su horario: el viernes y sábado cerrará a las 10:00 p.m., y el domingo y lunes volverá a su horario regular de las 9:00 p.m. , ofreciendo mayor comodidad a quienes disfrutan adquirir sus productos por la noche.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP