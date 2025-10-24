Gran Venta Nocturna Sears: estos son los celulares con los mejores descuentos

La Gran Venta Nocturna de Sears ya está aquí, y con ella llegan miles de descuentos en todas las áreas: desde electrodomésticos, ropa, artículos para el hogar y dispositivos electrónicos, hasta muchos productos más para toda la familia.Previo a la Navidad y los días festivos, la cadena de tiendas departamentales ofrece uno de los eventos más esperados del año por los compradores, ya que durante todo un fin de semana remata sus productos a súper precios, lo que permite ahorrar un par de pesos.Este año, la Venta Nocturna se llevará a cabo del 24 al 27 de octubre, lo que significa que durante todo un fin de semana sus clientes tendrán la oportunidad de elegir artículos de todos los departamentos y obtener descuentos de hasta el 50%.No obstante, una de las ventajas más destacables de esta mega venta es la oportunidad de adquirir equipos electrónicos como computadoras, celulares y tablets a precios considerablemente más bajos que en el mercado regular.Por ello, a continuación te presentamos una lista de los smartphones con más descuento en la Gran Venta Nocturna de Sears:Con el fin de hacer más prácticas las compras, la tienda ampliará su horario: el viernes y sábado cerrará a las 10:00 p.m., y el domingo y lunes volverá a su horario regular de las 9:00 p.m., ofreciendo mayor comodidad a quienes disfrutan adquirir sus productos por la noche.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP