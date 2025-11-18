Beca Gertrudis Bocanegra: Iniciará la entrega de apoyos para jóvenes en esta fecha

Tras la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, anunció que el próximo lunes 24 de noviembre comenzará la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico de mil 900 pesos destinado al transporte de estudiantes de educación superior en Michoacán.

León Trujillo explicó que esta nueva beca forma parte de las acciones instruidas por la Presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar el acceso de jóvenes michoacanos a la educación superior, como parte de la estrategia integral de pacificación en el estado.

De acuerdo con el Plan Michoacán, el funcionario confirmó el inicio de las asambleas para la beca Gertrudis Bocanegra a partir del 24 de noviembre.

Equipos de la coordinación visitarán 121 escuelas para dialogar con más de 98 mil estudiantes de educación superior, a quienes se destinará el apoyo de mil 900 pesos para transporte.

León Trujillo informó que inició la reposición de 744 mil 476 tarjetas vencidas del Banco del Bienestar, con el fin de evitar retrasos en el cobro de los apoyos.

"Estamos haciendo una sustitución de tarjetas vencidas para que todas y todos puedan cobrar sin contratiempos sus becas", apuntó.

Proyección de beneficiarios

En suma, la Coordinación Nacional de Becas registra ya más de 13 millones de beneficiarios en los tres niveles educativos, lo que representa una inversión superior a 73 mil millones de pesos.

León Trujillo informó que, tras concluir el procesamiento del padrón, la apertura de cuentas y el etiquetado de las tarjetas del Banco del Bienestar , la entrega de plásticos para nuevos beneficiarios iniciará el 25 de noviembre.

Para 2026, se proyecta que el programa de becas en Michoacán alcanzará a 892 mil 639 beneficiarios, con una inversión total de más de 6 mil 300 millones de pesos, lo que representa que 395 mil nuevos estudiantes recibirán apoyo económico.

MV