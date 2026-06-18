Precio del dólar hoy en México: el peso mexicano pierde terreno el jueves 18 de junio de 2026

Este 18 de junio de 2026, el precio del dólar en México se ubica en 17.3542 pesos por unidad, lo que representa un aumento de 0.28% respecto al cierre anterior. En otras palabras, hoy se necesitan algunos centavos más para comprar un dólar, por lo que el peso mexicano pierde terreno frente a la moneda estadounidense.

La divisa estadounidense avanzó 0.0488 pesos en comparación con la jornada previa, aunque los movimientos del tipo de cambio han sido moderados durante las primeras horas del día.

De acuerdo con la cotización del par dólar-peso mexicano, el mercado cambiario se ha mantenido dentro de un rango estable. Sin embargo, el comportamiento muestra una ligera ventaja para la divisa verde, que ha ganado frente a la moneda de nuestro país.

Así amaneció el dólar HOY 18 de junio

La cotización del dólar estadounidense ha presentado fluctuaciones constantes a lo largo de la mañana, esto, de acuerdo con los reportes del medio financiero Bloomberg en Línea.

A las 07:10 horas, cuando EL INFORMADOR consultó su sitio web por primera vez, el tipo de cambio se ubicaba en 17.3565 pesos, mientras que a las 7:55 horas se colocó en 17.3538 pesos.

Así se ha comportado el dólar en el último año

Pese al cambio de este día, los indicadores anuales de Bloomberg en Línea muestran una perspectiva distinta para el peso mexicano frente al dólar.

Durante las últimas 52 semanas, la divisa estadounidense ha registrado un mínimo de 17.0866 pesos y un máximo de 19.3431 pesos, lo que establece un amplio rango de operación para el periodo.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy 18 de junio de 2026 en los principales bancos de México:

Banco | Compra | Venta

Afirme | 16.30 | 17.90

Banco Azteca | 16.35 | 17.94

BBVA | 16.46 | 17.60

Banorte | 16.05 | 17.65

Banamex | 16.82 | 17.78

Scotiabank | 16.70 | 17.90

El Diario Oficial de la Federación (DOF) indica que el tipo de cambio de la divisa estadounidense, el dólar, para esta sesión del jueves 18 de junio de 2026 es de 17.3345 pesos mexicanos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

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