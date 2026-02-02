SAT: Cuánto dinero podrás recibir en una transferencia bancaria sin declarar ni pagar impuestos

El crecimiento de las remesas y de los pagos electrónicos mediante transferencias bancarias en México ha generado dudas entre los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales. En particular, muchas personas desconocen cómo manejar estos ingresos para evitar problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), especialmente ante los cambios normativos de los últimos años.

En el caso de las transferencias electrónicas, como las realizadas a través del sistema SPEI, no existe un monto máximo establecido por el SAT que obligue automáticamente a declarar . La autoridad fiscal puede identificar con facilidad el origen de estos recursos, por lo que no impone límites específicos a este tipo de operaciones. No obstante, cada institución bancaria puede fijar topes diarios, mensuales o por transacción, según sus políticas internas.

Por su parte, el tratamiento de los depósitos en efectivo presenta diferencias. La Resolución Miscelánea Fiscal establece que los bancos deben informar al SAT cuando un cliente reciba más de 15 mil pesos en efectivo, ya sea en una sola operación o como suma acumulada en un mes. Esto no prohíbe recibir montos mayores, pero sí implica la posibilidad de que la autoridad solicite aclaraciones sobre el origen del dinero.

Para evitar contratiempos, es fundamental contar con documentación que respalde la procedencia lícita de los recursos . Facturas, comprobantes fiscales (CFDI) y el correcto registro de los ingresos en la declaración anual permiten justificar los depósitos y cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes.

En cuanto a las remesas, estas están exentas de impuestos cuando provienen de familiares directos —como padres, hijos o cónyuge— o cuando se consideran donaciones cuyo monto anual no supera el equivalente a tres salarios mínimos de la región. En cualquier otro supuesto, las remesas deben declararse como ingresos y sujetarse al pago de impuestos conforme a la ley.

SV