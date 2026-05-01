Pemex impartirá taller a gasolineros sobre comisiones en pagos

Petróleos de México (Pemex) convocó a empresarios del sector gasolinero a participar en un taller informativo sobre los efectos de la disposición que reduce las comisiones en pagos electrónicos.

A través de un comunicado, la petrolera mexicana informó que el taller dirigido a permisionarios de expendio de gasolinas y diésel se llevará a cabo este sábado 2 de mayo en modalidad remota.

Para participar, los interesados podrán registrarse en el portal oficial; el horario será notificado por correo electrónico una vez completado el proceso. Se otorgará un acceso único por razón social o persona física, por lo que el registro deberá realizarse con el RFC asociado al permiso vigente.

Reducen comisiones en pagos electrónicos

El taller abordará los efectos de la "Resolución que adiciona la Décima Bis a las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Redes de Medios de Disposición", mediante la cual se reducen las comisiones cobradas en ventas de combustibles realizadas a través de medios electrónicos.

Medida busca contener costos en combustibles

Esta semana, ante el incremento en los precios de los combustibles derivado del contexto internacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) para disminuir las comisiones en pagos con tarjeta y vales en gasolineras del país.

Apoyo al sector ante ajustes regulatorios

Con este tipo de capacitaciones, Pemex busca que los empresarios del sector comprendan los alcances de la nueva disposición y puedan adaptarse a los cambios regulatorios, optimizando sus operaciones y reduciendo costos asociados a transacciones electrónicas.

Eliminarán comisiones en pagos: ahorros de hasta 7.45 pesos por transacción

El acuerdo, que estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026, contempla la eliminación de la "cuota de intercambio", la cual representaba cerca del 80% de las comisiones bancarias.

En términos prácticos, esto significa que al pagar con tarjeta de crédito en una gasolinera, la comisión bajará del 1% al 0%, generando un ahorro de hasta 7.45 pesos por transacción.

Para las tarjetas de débito, la tasa se reduce del 0.45% al 0%, mientras que en el uso de valeras de red cerrada se aplicará un descuento fijo de 1.10 pesos por operación.

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