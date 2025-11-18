Por sus años de servicio, dedicación y pasión, este lunes 10 de noviembre colaboradores y colaboradoras de las cuatro empresas que integran Grupo Collins: Productos Farmacéuticos Collins, Collins División Veterinaria, Cultivos Naturales San Francisco y Salud Natural, fueron reconocidos por su antigüedad en la compañía.

En total, 103 colaboradores que cumplieron 5,10, 15, 20 y 30 años de antigüedad recibieron el reconocimiento de manos de los directivos de la empresa.

María Teresa Tirado Díaz, Presidenta Ejecutiva y Directora General de Grupo Collins, agradeció a cada uno de los colaboradores por su esfuerzo y compromiso con la empresa.

“Estoy muy feliz de poder ver tantas caras bonitas que, ustedes saben y se los he dicho, han dejado en nosotros no nada más su persona, su tiempo, su confianza, su pasión; han estado aquí por más de 5 años dejando un legado para los que vienen atrás. Estoy muy contenta, me siento muy orgullosa de poder compartir estos momentos con ustedes porque tienen mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender”, afirmó.

La presidenta de la compañía, detalló que la entrega de los reconocimientos es un legado de su padre, Baltazar Tirado Escamilla. “Nosotros hemos dado continuidad a esa tradición de reconocer la trayectoria, por eso les llamamos los Guardianes de Legado”, sostuvo.

Baltazar Tirado Díaz, Director General de Cultivos Naturales San Francisco, comentó que este día no solo se celebran los años de trabajo, sino también la pasión, la entrega y el compromiso que han hecho los trabajadores con la empresa.

“Gracias a nuestros colaboradores con más años de trayectoria, gracias por su ejemplo, su dedicación y por ser pilares fundamentales en nuestro crecimiento. Cada uno de ustedes representa la historia viva de la organización y nos inspiran a seguir construyendo juntos un futuro aún mejor”, mencionó.

Ernesto Pérez Burgos, Gerente General de Collins División Veterinaria, destacó la importancia de otorgar este tipo de reconocimientos a los trabajadores de la empresa.

“El ver el cúmulo de años, para mí, es algo que me emociona mucho, me da mucha satisfacción, se puede decir fácil, pero cuántas y cuántas historias hay de cada uno de los compañeros que están aquí presentes, subidas, bajadas, topes, cosas que nos llenaron de felicidad”, comentó.

Francisco Toledo, Director General Operativo de Grupo Collins, agradeció a todos los galardonados.

“Muchas felicidades a todos los galardonados. Este evento es una tradición para Grupo Collins en el que se premia no solo la trayectoria, sino la lealtad y el compromiso de todos y cada uno de ustedes. Nos llena de orgullo como organización tener a todos y que conozcamos cuánto tiempo y cuántas historias tienen en la empresa”, dijo.

Destacan reconocimientos por antigüedad de 30 años

Grupo Collins es una compañía familiar 100% mexicana y orgullosamente tapatía, fundada por Baltazar Tirado Escamilla hace 58 años, no solo reconoce años de servicio, reconoce la historia, dedicación y pasión de las personas, como es el caso de Aurora Brambila y Gerardo Ramos, quienes recibieron el reconocimiento especial por sus 30 años de antigüedad en la compañía.

“Parece fácil, pero para mí son 30 años de aprendizaje, 30 años de conocer grandes amigos, de conocer a tantos compañeros, agradezco a todos. Tuve la fortuna de haber trabajado con Don Baltazar y para mí es un privilegio”, expresó Aurora Brambila.

La colaboradora que acompañó al fundador de Grupo Collins agradeció el apoyo que su familia le ha brindado en todo momento. “Mi agradecimiento para Mari Tere y el equipo directivo por permitirme continuar aquí y voy por 10 años más”, dijo.

Por su parte, Gerardo Ramos agradeció a los directivos de la empresa y sus compañeros por este reconocimiento.

“Son 30 años de muchas experiencias, muchas vivencias, mucho trabajar con gente. Más o menos me conocen y saben que he tratado de dar todo lo que puedo por la empresa. Gracias a la familia Tirado por darme toda esa oportunidad. Son 30 años y en verdad lo digo, cómo no voy a querer a esta empresa que representa tanto para mí, estoy listo para dar más y hasta que yo pueda seguiré en esta empresa”, comentó Ramos.

María Teresa Tirado Díaz, Presidenta Ejecutiva y Directora General de Grupo Collins. EL INFORMADOR

Una compañía con legado y tradición

Grupo Collins está conformado por alrededor de mil 600 colaboradores, equipo multidisciplinario que opera un total de 6 plantas de producción ubicadas de manera estratégica en Jalisco; cinco de esas plantas fabrican medicamentos para la salud humana y la última está destinada al segmento veterinario.

Actualmente, con la infraestructura y capacidad instalada en las plantas, Grupo Collins elabora más de 300 marcas de productos y cuenta con alrededor de 200 registros sanitarios, con lo que contribuye a la salud de millones de familias.

Productos Farmacéuticos Collins desarrolla medicamentos genéricos; cuenta con un catálogo vigente de más de 119 productos, clasificados en 15 líneas terapéuticas. Por su parte, Salud Natural está dedicada a la producción de medicamentos y remedios herbolarios, productos naturistas, entre otros. Tiene un catálogo vigente de 39 productos, clasificados en 8 líneas terapéuticas.

Collins División Veterinaria está dedicada a preservar la salud animal de ovinos, porcinos, equinos, caprinos y avícolas. Finalmente, Cultivos Naturales San Francisco es una empresa del sector agroalimentario con instalaciones en el municipio de La Barca, Jalisco, dedicada a la producción de germinados, brotes y microverdes.

“En Grupo Collins tenemos una visión clara y un conjunto de objetivos; estamos comprometidos con la excelencia, la innovación, la calidad y la sostenibilidad, porque queremos dejar un legado que no solo fortalezca a nuestras marcas y a la Industria Farmacéutica en México, sino que también inspire a futuras generaciones a seguir nuestros pasos ”, detalló María Teresa Tirado Díaz.

Los directivos celebraron y reconocieron el liderazgo y la trayectoria con figuras de arte wixarika. EL INFORMADOR

