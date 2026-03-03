Para Luis Campos, fundador y presidente ejecutivo de Betterware México, crear una empresa que genere ingresos es una meta alcanzable; sin embargo, considera que el verdadero reto consiste en trascender e impactar positivamente en las personas y en la sociedad.

Durante una charla, el empresario explicó que el punto de partida de cualquier proyecto empresarial debe ser definir con claridad el propósito que se busca. Este objetivo, señaló, determina el camino que se seguirá y el plan que permitirá alcanzarlo, siempre a través de un liderazgo activo y efectivo.

“Si quieres tener una empresa, simplemente con el objetivo de hacer dinero, eso es relativamente fácil. Pero si quieres hacer una empresa para impactar socialmente a mucha gente, eso ya es diferente. Ahí es cuando el liderazgo se transforma en algo que trasciende e impacta”, afirmó.

Campos subrayó que el sentido de trascendencia implica ir más allá de la obtención de ganancias. En su opinión, proponer un objetivo que influya en la vida de las personas permite construir proyectos con mayor alcance y permanencia. Para ilustrarlo, mencionó el caso del bailarín Isaac Hernández, a quien puso como ejemplo de alguien cuyo objetivo no fue únicamente obtener ingresos, sino destacar en su disciplina y dejar huella.

“Yo no creo, por ejemplo, que Isaac Hernández haya dicho ‘quiero ganar dinero bailando’. Yo creo que su objetivo era trascender siendo el mejor bailarín del mundo, y voy a impactar en el mundo del baile. Y eso es lo que te va a hacer perpetuar”, señaló.

El empresario explicó que cuando una persona o una empresa se enfoca en generar impacto, es más probable que supere los retos que se presentan en el camino. Este enfoque, añadió, permite alcanzar una plenitud que va más allá de los resultados económicos, al contribuir de alguna forma al entorno social en el que se desarrolla.

Estas reflexiones formaron parte del diálogo que sostuvo con el estratega de marcas y conferencista Eduardo Caccia durante el arranque del CEO Summit 2026, evento impulsado por Ignite Commercial Strategy. En ese espacio, Campos también abordó algunos de los enfoques presentados en su libro y compartió su visión sobre el liderazgo empresarial.

En su intervención, destacó la importancia de establecer metas realistas y avanzar paso a paso. Explicó que el crecimiento sostenido se construye mediante objetivos concretos y alcanzables, en lugar de centrarse únicamente en los resultados económicos inmediatos.

Según explicó, este enfoque ha sido clave en el desarrollo de Betterware México, empresa que pasó de cotizar en el NASDAQ a la New York Stock Exchange. Campos señaló que el crecimiento de la compañía no se limitó a su expansión financiera, sino que se apoyó en un modelo que permitió a las personas desarrollarse junto con la empresa.

Este modelo, indicó, se fortaleció mediante el uso de herramientas disponibles en la actualidad, como el Internet y las redes sociales, que han facilitado la conexión con los clientes y la generación de nuevas redes de mercado.

El CEO Summit 2026 se ha consolidado como un encuentro empresarial enfocado en fortalecer la comunidad de negocios y posicionar a Jalisco como un referente de innovación, liderazgo y colaboración internacional.

En el evento también participó Luis Aguirre, director ejecutivo de Ignite Commercial Strategy, quien compartió recomendaciones sobre la importancia de definir objetivos empresariales claros y alineados con la identidad de cada organización.

Aguirre explicó que el primer paso consiste en identificar el ADN de la empresa y de sus procesos de venta, lo que permite establecer plazos, estrategias y herramientas adecuadas para alcanzar las metas planteadas. Asimismo, destacó el papel de la inteligencia comercial como un elemento fundamental para analizar datos y tomar decisiones informadas.

“La estrategia es muy importante, pero también muy interesante, porque a todos nos cuesta trabajo renunciar a algo. Podemos lograr cualquier cosa, pero no podemos lograr todas las cosas. Esa es la prueba de fuego, decidir qué tipo de clientes sí, cuáles no, qué regiones o cuáles no”, expresó.

Campos coincidió en que el liderazgo enfocado en el propósito permite construir empresas con mayor impacto y permanencia. En su visión, el éxito económico puede ser un resultado del trabajo empresarial, pero la trascendencia se logra cuando ese trabajo contribuye al desarrollo de las personas y de la sociedad.

En ese sentido, reiteró que el verdadero valor de una empresa no se mide únicamente por sus resultados financieros, sino por su capacidad de influir positivamente en su entorno y generar un impacto duradero.

Kick Off CEO Summit 2026

El objetivo de Ignite Commercial Strategy y eventos como el Kick Off CEO Summit 2026 es crear una comunidad que se constituya no solo en un punto de encuentro entre empresarios y aliados, sino también un acompañamiento para el impulso de las empresas a través de redes de networking, capacitaciones, conferencias y encuentros.

CT