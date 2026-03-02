Banamex ve acotado el riesgo petrolero para México por guerra en Medio Oriente

El repunte reciente en los precios internacionales del petróleo, derivado de la escalada de tensiones en Medio Oriente , no representa por ahora un riesgo material para la economía mexicana, aseguró este lunes el equipo de Estudios Económicos de Banamex.

En su reporte más reciente, el grupo financiero señaló que, si bien los precios del crudo y del gas natural “se dispararon” tras los ataques registrados el fin de semana en la región, el alza se ha mantenido “acotada” en términos históricos.

Además, subrayó que México no depende del crudo iraní ni de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz para su abastecimiento energético, lo que reduce su exposición directa a interrupciones en esa zona.

Volatilidad en el mercado energético global

El análisis apunta a que, aunque el conflicto genera volatilidad en los mercados energéticos globales, los fundamentos del suministro mexicano y su integración con el mercado de América del Norte amortiguan el impacto inmediato en precios internos y en las finanzas públicas.

El reporte detalló que, hacia las 14:00 horas (20:00 GMT), el WTI se ubicaba en 70,4 dólares por barril (5% más) y el Brent en 76,9 dólares (6,1% más), mientras que el precio del gas natural en Europa y Asia (TTF) aumentó un 39,3%, en un contexto de cierres preventivos de instalaciones energéticas en la zona.

Banamex agregó que, pese a la ubicación estratégica de Irán —por el Estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del suministro mundial—, el mercado global enfrenta "riesgos acotados” en el corto plazo por una mayor capacidad ociosa, inventarios altos y una demanda global menos dinámica que en episodios anteriores.

También recordó que la OPEP+ acordó aumentar las cuotas el mes siguiente en 206 mil barriles diarios.

El mercado energético en México

Para México, el banco señaló que "el impacto directo es limitado" porque importa alrededor del 70% del gas natural vía un gasoducto desde EU y su mercado petrolero está integrado con Norteamérica.

En caso de una escalada más prolongada que sostenga precios elevados, previó que el mecanismo del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a combustibles "funcionaría como amortiguador", mediante reducciones al componente del impuesto o estímulos, lo que implicaría un choque fiscal por menor recaudación que podría compensarse con mayores ingresos petroleros por exportaciones.

“Solo en un escenario de disrupción prolongada y severa de precios globales se observarían presiones más persistentes a través del canal financiero y de precios internacionales”, precisaron los analistas.

En el plano global, Banamex advirtió que los efectos dependerán de la duración e intensidad del conflicto y ubicó a China como el principal afectado en el corto plazo , por su condición de mayor comprador de crudo iraní con descuentos y su alta dependencia de importaciones marítimas.

El pasado sábado EU e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán, que respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

TG