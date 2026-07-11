El ritmo laboral actual devora la energía vital de los profesionales, dejando los fines de semana como simples salas de recuperación física. Aplicar enfoques terapéuticos específicos hoy marca la diferencia absoluta entre sobrevivir al lunes o disfrutar genuinamente del tiempo libre disponible.

La Terapia Gestalt, un modelo clínico desarrollado a mediados del siglo pasado por el psicoanalista Fritz Perls, ofrece respuestas concretas y aplicables a este agotamiento moderno que afecta a miles de trabajadores.

Este enfoque terapéutico, considerado un pilar fundamental de la psicología humanista, no solo busca tratar patologías clínicas, sino potenciar el bienestar humano y la autorrealización en la vida cotidiana de cualquier individuo.

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Durante este fin de semana, desde la comodidad del hogar, cualquier persona puede implementar sus principios básicos para transformar el cansancio crónico en una vitalidad renovada y lista para los próximos desafíos.

El objetivo principal de esta metodología radica en abandonar el modo automático que exige la productividad laboral y reconectar profundamente con las verdaderas necesidades auténticas del organismo humano .

El poder curativo del "aquí y ahora"

La primera herramienta fundamental que propone esta corriente es anclarse firmemente en el aquí y ahora , deteniendo de tajo la rumiación mental sobre los pendientes laborales que quedaron en la oficina.

Para lograr este estado, los especialistas en salud mental sugieren enfocar la atención plena en los sentidos físicos durante actividades simples, como saborear un café matutino o caminar por un parque cercano.

Esta práctica consciente reduce drásticamente la ansiedad anticipatoria del domingo por la tarde y permite que el sistema nervioso central experimente un descanso real, profundo y verdaderamente restaurador.

El arte de cerrar ciclos pendientes

La segunda técnica vital consiste en identificar y cerrar las llamadas "gestalts abiertas", es decir, aquellas tareas inconclusas o conversaciones pendientes que drenan silenciosamente la energía mental del individuo .

No se trata de encender la computadora y trabajar el fin de semana, sino de anotar estos pendientes en una lista física para liberar la memoria de trabajo del cerebro de forma efectiva.

Al externalizar estas preocupaciones en un papel, el cerebro comprende inmediatamente que el asunto está bajo control y suspende la señal de alerta constante que impide la relajación muscular.

Practicar el "darse cuenta" personal

Finalmente, la tercera herramienta indispensable es el darse cuenta (conocido en inglés como awareness ), que implica observar las propias emociones y sensaciones corporales sin emitir ningún tipo de juicio de valor .

Esta técnica de introspección consiste en preguntarse internamente qué necesita el cuerpo en este momento exacto de descanso: ¿requiere silencio absoluto, movimiento físico, compañía estimulante o una soledad reflexiva?

Responder a esta interrogante con total honestidad garantiza un fin de semana verdaderamente reparador, alineando la mente y el cuerpo para preparar el terreno hacia una nueva semana laboral exitosa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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