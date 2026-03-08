El Nikkei amplía sus caídas; se hunde casi un 7% por la incertidumbre energética

El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, amplió sus caídas y se hundía casi un 7% en el descanso de la media sesión, lastrado por el alza en los precios del crudo a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, restaba 3.880,38 puntos, un 6.98%, hasta situarse en 51.740,46 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, se desplomaba un 5.6%, o 208,21 puntos, hasta situarse en 3.508,72 enteros.

Las caídas eran generalizadas entre las principales empresas japonesas después de que el precio del Brent, referente global del crudo, rebasara este domingo los 105 dólares, tras cumplirse una semana de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán.

La preocupación por el alza en los precios del crudo y su posible impacto en la economía nipona, altamente dependiente de las importaciones energéticas, llevó a los inversores a desprenderse de acciones japonesas.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se dejaba más de un 5%, y sus rivales Honda y Nissan caían un 1.74% y un 6.42%, respectivamente.

Las caídas afectaban también a la banca, y Mitsubishi UFJ, el principal banco del país, se dejaba más de un 6%. SMBC bajaba además un 6.51% y Mizuho se desplomaba un 7.8%.

El portavoz gubernamental japonés, Minoru Kihara, aseguró que el Gobierno está estudiando si sacar al mercado parte de sus amplias reservas de crudo, pero aclaró que aún no hay nada decidido.

Además, las caídas en el sector de la inteligencia artificial (IA) en el mercado estadounidense lastraron a los valores tecnológicos nipones, con acusadas bajadas en semiconductores.

Firmas referentes en Japón como Advantest y Tokyo Electron se desplomaban, respectivamente, un 12.84% y un 8.83%, mientras el gigante de las telecomunicaciones y la inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones millonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se hundía un 11.21%.

En defensa, el gigante Mitsubishi Heavy Industries se desplomaba un 7.08%, y la naviera Mitsui O.S.K. Lines, que se ha visto afectada por las restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz por la guerra, caía un 0.64%.

