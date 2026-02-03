SAT promete auditorías a quienes reciban depósitos en efectivo superiores a este monto

Recibir grandes cantidades de dinero en efectivo podría colocar a los contribuyentes bajo la lupa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aunque no se trata de un nuevo impuesto, una regla vigente obliga a los bancos a reportar ciertos movimientos, lo que abre la puerta a revisiones fiscales y posibles auditorías.

El monto de los depósitos en efectivos que podrían alertar al SAT

Las instituciones bancarias deben informar al SAT cuando una persona acumula más de 15 mil pesos mensuales en depósitos de efectivo, es decir, dinero en billetes y monedas ingresado a cuentas bancarias.

Lee también: SAT promete congelar las cuentas de estos bancos en febrero 2026 por este motivo

El aviso se genera de forma automática y considera la suma total de todos los depósitos realizados en distintas cuentas del mismo banco durante un mes; por ejemplo, si se depositan 8 mil pesos en una cuenta y otros 8 mil en otra, el sistema detecta un total de 16 mil pesos y activa el reporte.

Una vez que el SAT recibe esta información, la cruza con las declaraciones fiscales del contribuyente. Si los montos depositados no coinciden con los ingresos reportados, la autoridad puede iniciar una revisión por discrepancia fiscal, especialmente cuando una persona recibe efectivo de manera recurrente sin declarar ingresos formales.

No existe un impuesto por depositar efectivo

El SAT ha aclarado que no existe un impuesto por depositar efectivo. El Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) fue eliminado hace años y no será reactivado en 2026, lo que permanece vigente es la obligación de los bancos de reportar operaciones relevantes como parte de los mecanismos de control fiscal.

El principal riesgo para los contribuyentes es la discrepancia fiscal, que ocurre cuando los gastos, pagos con tarjetas o depósitos superan los ingresos declarados. En estos casos, el SAT puede asumir la existencia de ingresos no reportados y exigir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con tasas que pueden llegar hasta el 35 por ciento sobre la diferencia detectada.

En contraste, las transferencias electrónicas, como las realizadas vía SPEI, no se consideran depósitos en efectivo y no generan la alerta automática mensual , sin embargo, estos movimientos son completamente rastreables y pueden ser revisados en caso de una auditoría por otros motivos.

De detectarse inconsistencias, la autoridad fiscal tiene facultades para iniciar procedimientos formales, imponer sanciones y exigir el pago de impuestos omitidos, por lo que especialistas recomiendan mantener coherencia entre ingresos declarados y movimientos bancarios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA