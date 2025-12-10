Presentan libros que impulsan el bienestar organizacional y ambientes positivos de trabajo

El Instituto del Propósito y Bienestar Integral (IPBI) del Tecmilenio dio a conocer dos investigaciones en sendos libros, Bienestar organizacional y Ambientes positivos, ambos pertenecientes a la colección Factor Wellbeing.

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con la presencia de periodistas, académicos y líderes de los sectores educativo y empresarial.

La idea rectora del encuentro fue contundente: el bienestar integral beneficia a las personas y, al mismo tiempo, fortalece los resultados de las organizaciones y empresas.

La directora del IPBI, Rosalinda Ballesteros, encabezó la sesión, durante su intervención destacó la relevancia de la información contenida en los nuevos títulos y aseguró que el valor más importante de estos libros es que son investigaciones muy profundas.

"Nos dan datos basados en estos estudios, que cuando los aplicas a nuevas organizaciones, grupos de trabajo, o incluso en lo individual, en tu espacio de trabajo y hasta a tu vida personal, estás utilizando información dura que proviene de lo que a otras personas les ha funcionado y les ha funcionado muy bien", dijo.

Las obras, explicó, recogen hallazgos y herramientas diseñadas para su aplicación directa en empresas y centros educativos. Bienestar organizacional propone un modelo que integra salud física y mental, liderazgo con propósito, prácticas de inclusión y un sistema de métricas alineado a los objetivos del negocio.

Ambientes positivos, por su parte, reúne recomendaciones para construir espacios laborales basados en la confianza, la justicia y el apoyo mutuo, con énfasis en la seguridad psicológica y la mejora continua. Toda la colección se basa en una investigación realizada en más de 70 empresas y con la participación de más de 24,000 personas, con resultados comparables por sector y nivel de madurez.

A la presentación se sumaron cuatro investigadores del IPBI: Iván Guerrero, Mario Toledo, Abril Torres y Humberto Charles-Leija, quienes coincidieron en que el bienestar integral requiere una estrategia institucional seria, sostenida y basada en evidencia.

Iván Guerrero señaló que "el reto consiste en desarrollar una estrategia de bienestar integral que conecte liderazgo, procesos y métricas de negocio; solo así cambia la cultura y se mueven los indicadores".

En tanto, Mario Toledo destacó la necesidad de contar con mediciones claras y continuas, ya que "sin diagnóstico y metas claras, no existe hoja de ruta ni aprendizaje acumulado; medir permite corregir y escalar lo que sí genera valor".

En su intervención, Abril Torres enfatizó el papel de la inclusión y "las realidades del trabajo no son iguales; hay que nombrar esa diversidad para construir ambientes justos y efectivos".

Humberto Charles-Leija subrayó la diferencia entre contenidos superficiales y propuestas con impacto real y apuntó que "existen muchos libros de autoayuda, pero pocos para ayudar a otros; esta colección atiende esa deuda con criterios que sirven a equipos y empresas".

El mensaje final dirigido al público de la feria del libro más grande del mundo puso el acento en lo práctico y apuntaron que el bienestar integral se convierte en una verdadera estrategia de negocio cuando se incorpora a la operación diaria, se traduce en políticas y decisiones concretas y se evalúa con indicadores de clima, rotación, productividad, innovación y desempeño financiero.

Con Factor Wellbeing, el IPBI y Tecmilenio consolidan un modelo que articula evidencia, formación y transferencia de conocimiento para elevar la dignidad del trabajo y fortalecer a las organizaciones.

El Instituto del Propósito y Bienestar Integral de Tecmilenio tiene como misión promover el bienestar mediante la enseñanza de principios para una vida plena, la investigación de fundamentos esenciales del bienestar, el desarrollo de prácticas positivas para estudiantes y colaboradores, y la difusión de conocimiento derivado de su experiencia e investigación.

