El peso mexicano se fortalece, ya que en este primer día hábil del año, este viernes 2 de enero, abre con una tendencia al alza frente al dólar estadounidense.

Hoy, el tipo de cambio cotiza en 17.93 pesos por dólar al mayoreo, lo que significa una apreciación diaria de 0.33%, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Siete de las 16 mayores divisas que sigue el portal financiero reportan avances frente al dólar, y entre estas, el peso mexicano se ubica en el tercer puesto.

La moneda estadounidense registra una mejora de 0.13% del Índice Dólar (DXY), un indicador que mide el valor del billete verde ante múltiples divisas.

Tipo de cambio del dólar HOY viernes 2 de enero 2026 en los principales bancos en México

Banco | Compra | Venta

Afirme | 17.20 | 18.60

Banco Azteca | 17.00 | 18.64

BBVA | 16.96 | 18.51

Banorte | 16.80 | 18.30

Banamex | 17.40 | 18.40

Scotiabank | 16.00 | 19.00

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF) el tipo de cambio para este viernes 2 de enero de 2026 se estableció en 18.00 pesos.

No olvides que la cotización del dólar se actualiza a lo largo del día, por lo que el precio de compra y venta podría ser diferente en las ventanillas de las sucursales en las diferentes horas a las que vayas para realizar tus transacciones.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF