Liverpool: ¿Cuántas ediciones de la Venta Nocturna habrá en 2026?

La Venta Nocturna de Liverpool se ha consolidado como uno de los eventos comerciales más esperados por los consumidores en México, debido a las promociones especiales que ofrece en una amplia gama de productos, desde muebles y artículos para el hogar hasta ropa y productos de belleza.

Este evento se extiende a lo largo de todo un fin de semana, lo que permite a los clientes contar con más tiempo para aprovechar los descuentos. Además, los tarjetahabientes de la tarjeta de crédito Liverpool VISA pueden acceder a ofertas y beneficios exclusivos durante estas jornadas.

Para quienes compran con frecuencia en esta tienda departamental, resulta clave conocer cada cuánto se realiza la Venta Nocturna y así planear sus compras sin perder la próxima edición.

¿Cuántas Ventas Nocturnas habrá en 2026?

Para el año 2026, Liverpool tiene contempladas cuatro ediciones de la Venta Nocturna, distribuidas estratégicamente a lo largo del año y alineadas con fechas de alta demanda comercial. Este esquema mantiene la estructura que la empresa ha aplicado en años recientes, con resultados positivos tanto en ventas como en afluencia de clientes.

La primera Venta Nocturna del año se prevé para el primer fin de semana de mayo, en el marco de las celebraciones del Día de las Madres, una de las temporadas de mayor consumo en el país. En esta edición suelen destacar promociones en perfumería, moda, accesorios, joyería y artículos de regalo.

La segunda edición está programada en junio con motivo del Día del Padre. En este periodo, Liverpool enfoca sus descuentos en categorías como tecnología, ropa, calzado, relojes, electrónicos y artículos para el hogar, dirigidos principalmente al público masculino.

La tercera Venta Nocturna corresponde al Aniversario de Liverpool, que se celebrará en octubre. Esta edición es considerada una de las más relevantes del año, ya que incluye descuentos amplios en prácticamente todas las áreas de la tienda, desde muebles y línea blanca hasta moda, electrónica y decoración.

Finalmente, la cuarta y última Venta Nocturna de 2026 el primer fin de semana de diciembre, previo a la temporada navideña. Esta edición está orientada a quienes buscan adelantar compras de fin de año, con ofertas en juguetes, regalos, artículos de temporada y productos para el hogar.

Descuentos y facilidades de pago

Durante las Ventas Nocturnas, Liverpool suele ofrecer descuentos directos, meses sin intereses, bonificaciones bancarias y promociones exclusivas para quienes utilizan la tarjeta departamental o compran a través de su aplicación móvil. Estas condiciones aplican tanto en tiendas físicas como en su plataforma digital, lo que permite a los clientes elegir la modalidad que mejor se adapte a sus necesidades.

El horario en sucursales generalmente se mantiene dentro del horario habitual, mientras que en línea las promociones pueden extenderse hasta el final del día, facilitando las compras desde cualquier punto del país.

