Esta mañana de este miércoles 13 de mayo de 2026, el precio del dólar en México —según datos de Bloomberg a las 08:00 horas— es de 17.21 pesos por billete verde en promedio; es decir que el peso amaneció con ligeras ganancias frente al billete verde.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido este miércoles 13 de mayo es de 17.2520 pesos por un dólar estadounidense.

El valor del dólar de este viernes se da en medio del informe publicado ayer, martes, por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), en el cual se expone que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos registró en abril una inflación anual de 3.8 %, la cifra más elevada desde mayo de 2023 y superior a las previsiones del mercado, que anticipaban un incremento sostenido derivado principalmente del aumento en los costos de la energía provocado por el conflicto con Irán.

Es decir, el indicador avanzó cinco décimas respecto al mes previo y rebasó el 3.7 % estimado por analistas financieros.

La escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha generado incertidumbre en los mercados internacionales, afectaciones en cadenas de suministro y un incremento en los precios de los hidrocarburos, luego de la interrupción del tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en respuesta a las acciones militares y cuya reapertura es considerada clave para avanzar en negociaciones de paz.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el repunte inflacionario y defendió las acciones contra Teherán al asegurar que buscaban impedir que la República Islámica desarrollara armamento nuclear.

Tipo de cambio del dólar HOY 13 de mayo de 2026

Banco Compra Venta Afirme 16.40 pesos 17.90 pesos Banco Azteca 16.00 pesos 17.64 pesos Banorte 16.05 pesos 17.55 pesos BBVA 16.37 pesos 17.50 pesos Banamex 16.66 pesos 17.70 pesos

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al costo de la mañana, pues su valor de compra y venta está en constante cambio a lo largo del día.

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