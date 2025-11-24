La mañana de este lunes 24 de noviembre, el peso inicia la semana ganando al dólar, con una tendencia a la apreciación en la víspera del dato quincenal más reciente de inflación en México. El pasado viernes, la divisa mexicana cerró la jornada con una depreciación de 0.05% ante el dólar, cotizando en 18.47 pesos.El tipo de cambio inició esta mañana con una cotización de 18.46 pesos por cada billete verde, lo que equivale a una apreciación de 0.09% de la moneda nacional. De acuerdo al sitio oficial de Bloomberg, el peso mexicano es la octava moneda que avanza ante el dólar entre las principales divisas seguidas por este sitio web.Este 24 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.4965 pesos por dólar.El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día anterior.Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS