La mañana de este lunes 24 de noviembre, el peso inicia la semana ganando al dólar, con una tendencia a la apreciación en la víspera del dato quincenal más reciente de inflación en México. El pasado viernes, la divisa mexicana cerró la jornada con una depreciación de 0.05% ante el dólar, cotizando en 18.47 pesos.

El tipo de cambio inició esta mañana con una cotización de 18.46 pesos por cada billete verde, lo que equivale a una apreciación de 0.09% de la moneda nacional. De acuerdo al sitio oficial de Bloomberg, el peso mexicano es la octava moneda que avanza ante el dólar entre las principales divisas seguidas por este sitio web.

Tipo de cambio Diario Oficial de la Federación (DOF)

Este 24 de noviembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) establece un tipo de cambio de 18.4965 pesos por dólar.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy lunes 24 de noviembre de 2025 en los principales bancos de México

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo, y se publica al mediodía del día anterior.

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.00 Banco Azteca 16.90 18.94 BBVA Bancomer 17.43 18.96 Banorte 17.70 18.75 Banamex 17.93 18.95 Scotiabank 17.40 19.00

Se recomienda estar atento a las actualizaciones del tipo de cambio a lo largo del día, ya que puede fluctuar debido a diversos factores económicos y financieros

