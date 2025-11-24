Costco tienen en descuento estos 5 productos SOLO HOY 24 de noviembre

En esta semana que va del 24 al 30 de noviembre, Costco México liberará por día, un grupo de productos con descuentos especiales. Esta temporada de ofertas conocida como "SOLO HOY" tendrá productos con rebajas disponibles tanto en tienda como en el portal en línea de la empresa. Aunque cabe destacar que habrá algunos productos que solo podrán ser comprados en línea por lo que tendrás que revisar la modalidad de pago que te conviene.

El día de hoy lunes 24 de noviembre, existen cinco productos de distintas líneas y departamentos de Costco con descuentos especiales.

Recuerda que, para realizar una compra en esta cadena de tiendas, debes contar con una membresía activa y vigente, bien se trate de una compra en sitio o en línea. A continuación te mostramos un listado con los productos en descuento, el ahorro que permite la oferta y el precio final de compra para los usuarios activos de Costco. Aprovecha lo que necesites.

Estos son los productos con descuento

Paquete de Nuez Pecana Kirkland Signature 908 g en $249 pesos por pieza, lo que implica un ahorro de $70 pesos

908 g en $249 pesos por pieza, lo que implica un ahorro de $70 pesos Despensa Básica Pallet de 96 cajas en $28 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de $4 mil pesos. La promoción es exclusivamente para compras en línea

en $28 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de $4 mil pesos. La promoción es exclusivamente para compras en línea iRobot Roomba Combo 505 Aspiradora y Trapeador con estación AutoWash a $18 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 3 mil pesos. La promoción es exclusivamente para compras en línea

505 Aspiradora y Trapeador con estación AutoWash a $18 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 3 mil pesos. La promoción es exclusivamente para compras en línea Apple Watch Ultra 2 (GPS + Celular) Caja de titanio negro 49 mm con Correa Ocean Negro a $13 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 4 mil 500 pesos

(GPS + Celular) Caja de titanio negro 49 mm con Correa Ocean Negro a $13 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 4 mil 500 pesos SunVilla ela Set Bistro con 2 Otomanos a $29 mil 999 pesos, lo que implica un ahorro de 10 mil pesos. La promoción es exclusivamente para compras en línea

Los productos se pueden comprar en ESTE ENLACE.

