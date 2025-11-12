La mañana de este miércoles 12 de noviembre, el peso inicia alrededor de 18.28 pesos por dólar, lo que equivale a una apreciación de 0.24% o 4 centavos respecto a la jornada anterior, según información de Bloomberg.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.09%. El euro baja 0.04% frente al dólar, mientras que la libra pierde 0.32%.

Precio del dólar FIX en el DOF este miércoles 12 de noviembre de 2025

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico en días hábiles, se ubica en 18.3333 pesos por dólar para este miércoles 12 de noviembre.

Tipo de cambio del dólar hoy 12 de noviembre de 2025 en México

Banco Compra Venta Afirme 17.60 19.10 Banco Azteca 16.90 18.79 BBVA Bancomer 17.47 18.60 Banorte 17.10 18.65 Banamex 17.77 18.79 Scotiabank 17.40 19.00

Apreciación del peso se relaciona con el cierre gubernamental en EU

La apreciación del peso también se relaciona con la expectativa de que el cierre gubernamental en Estados Unidos llegue a su fin. Esto permitiría reactivar la publicación de datos económicos y fortalecer la posibilidad de recortes en las tasas de interés, además de factores como un crecimiento resiliente, inversiones en inteligencia artificial y un dólar más débil.

Recuerda que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, por lo que su cotización podría variar al momento de realizar operaciones en ventanilla.

