Créditos Infonavit para adultos mayores: todo lo que debes saber

Frente a un entorno económico precarizado en todos los sentidos; donde adquirir una vivienda es igual a endeudarse por años e incluso décadas. Envejecer de una forma digna y, sobre todo, contar con un lugar en el cual poder hacerlo se convierte, desafortunadamente, en algo muy distante. Sin embargo, hay esquemas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que buscan facilitar el acceso a una vivienda sin importar la edad de los trabajadores; estos son todos los detalles.

¿Cuánto es lo que presta el Infonavit en esta modalidad?

El monto máximo que se puede alcanzar mediante este tipo de financiamiento es de 2 millones 830 mil 672.54, sin embargo, el valor final varía en función del historial laboral y el ingreso del solicitante. Para conocer el monto disponible y los puntos acumulados, los usuarios pueden realizar una precalificación en el portal “Mi Cuenta Infonavit”.

Hay que considerar que para este tipo de créditos funciona la fórmula “edad + plazo del crédito”. En el caso de los hombres, la suma no debe superar los 70 años; para las mujeres, el límite es de 75 años. Tal financiamiento ofrece una tasa de interés fija, que varía entre 3.50% y 10.45% anual, lo cual garantiza pagos mensuales estables.

Si bien el programa está disponible para todos los trabajadores, independientemente de su salario, quienes decidan no autorizar la revisión de su historial en Buró de Crédito verán limitada su capacidad de financiamiento hasta un 60 por ciento.

Además, cabe recordar que Infonavit también permite solicitar créditos en conjunto con un cónyuge, un familiar o una persona con quien se comparte la vivienda, lo que puede aumentar el monto total. En el caso de parejas, es posible combinar este crédito con esquemas del Fovissste si uno de los dos es trabajador del Estado.

Además, quienes ya hayan tenido un crédito y lo hayan liquidado correctamente (sin haber requerido apoyo por impago), tienen la opción de acceder a un segundo financiamiento.

Por su parte, el programa “Equipa tu Casa” permite solicitar recursos adicionales para remodelaciones o reparaciones; en cambio, “Hogar a tu Medida” ofrece adaptaciones sin costo para personas con alguna discapacidad.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

