En una economía volátil, el dinero debe ser cuidado y, en la medida de lo posible, multiplicado para acortar las distancias hacia las metas propuestas.

En este marco, el primer paso antes de invertir es realizar un ahorro, una acción que para muchas personas resulta difícil. Por lo general, se piensa que para poder ahorrar se deben sacrificar muchas cosas del estilo de vida que llevamos, algo que a muchos asusta por el solo hecho de pensar en la palabra "cambio".

De todos modos, el paso de los años, los cambios en la economía a nivel mundial, el avance de la tecnología y los cambios en la manera de trabajar, entre muchos otros factores, han dado paso al surgimiento de herramientas que permiten el ahorro y la inversión de dinero, sin tener que cambiar drásticamente nuestro estilo de vida.

En torno a lo señalado, la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada de las personas que buscan respuestas a todas sus dudas. Es por eso que, a continuación te diremos cómo puedes ahorrar dinero en México con formas no tan usadas. La nueva tecnología presenta tres estrategias que te ayudarán a mejorar tus finanzas fácilmente.

1. Compra en sitios de segunda mano y mercados de intercambio : según la inteligencia artificial, se pueden utilizar plataformas y aplicaciones como Mercado Libre, Wallapop o Vinted en donde se pueden adquirir bienes a precios bajos o realizar intercambios sin la necesidad de gastar tu dinero.

2. Método del reto de los 30 días : la IA señala que este método es muy útil para evitar compras impulsivas e innecesarias. Consiste en adoptar la costumbre de, cuando te surge la necesidad de adquirir algo, anotarlo en un cuaderno y esperar 30 días. Si luego de ese tiempo aun consideras necesaria la compra pues debes hacerlo, de lo contrario habrás evitado gastar tu dinero innecesariamente.

3. Usa aplicaciones de cashback: la inteligencia artificial hace referencia a aplicaciones como Letyshops, Rakuten o Honey ya que ofrece un porcentaje de reembolso por las compras realizadas de forma online. A largo plazo, logras ahorrar dinero y además te permiten acceder a cupones de descuento por lo que el impacto en tu bolsillo será aún menor.

