El T-MEC, clave para la competitividad de Norteamérica: Francisco Cervantes Díaz

El presidente del Consejo de Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, confió en que el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúe y se fortalezca para consolidar a Norteamérica como el bloque más importantes de la región.

En entrevista antes de una reunión con empresarios de Jalisco, Francisco Cervantes Díaz, dijo que en las próximas negociaciones se buscará que haya más integración regional en este tratado que beneficie a los tres países y consolidar a este bloque como el más competitivo del mundo.

El dirigente del CCE detalló que entre los sectores más importantes son el de agroindustrial, acero, automotriz, autopartes, entre otros.

Finalmente, comentó que existe mucha preocupación por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum para que este acuerdo perdure y se fortalezca.

Añadió que se tienen reuniones con la presidenta y con los diferentes funcionarios: "Tenemos comunicación directa y permanente con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; con el canciller, José Ramón de la Fuente, entre otros funcionarios y secretarios nunca se había visto que trabajáramos tan unidos y juntos para cuidar uno de los instrumentos más importantes que es el Tratado de Libre Comercio", explicó.

Francisco Cervantes Díaz también aseguró que las negociaciones del sector empresarial en el llamado Cuarto de Junto estarán blindadas a pesar del cambio del presidente del CCE las cuales se realizarán a mediados de noviembre.

Francisco Cervantes se reunión con casi medio centenar de empresarios de Jalisco encabezados por Salvador Quirarte, Antonio Leaño y Alfredo Anaya.

¿Qué es el Cuarto de Junto?

El Cuarto de Junto es un mecanismo de diálogo y asesoría conformado por representantes del sector privado mexicano que colaboran con el gobierno federal en la definición de estrategias para las negociaciones comerciales internacionales.

Este grupo está integrado por especialistas de distintas ramas productivas, quienes aportan conocimiento técnico y perspectivas empresariales para fortalecer la posición de México en los tratados de libre comercio.

El nombre surge de una práctica histórica: durante las negociaciones del TLCAN, los empresarios se reunían literalmente en una sala contigua a la de los funcionarios públicos, lo que les permitía mantener una comunicación directa y oportuna con el equipo negociador.

