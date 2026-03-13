Al finalizar la jornada cambiaria, el dólar estadounidense se ubicó en un promedio de 17.94 pesos mexicanos, lo que representó un avance de 0.43% frente a los 17.86 pesos registrados el día previo , de acuerdo con datos de Dow Jones.

Durante la última semana, la divisa estadounidense ha mostrado una ligera recuperación frente al peso, con un incremento acumulado de 0.78%. Sin embargo, en la comparación anual mantiene una tendencia a la baja, con una depreciación cercana al 10.7%.

El comportamiento reciente del tipo de cambio también destaca porque el dólar ha logrado hilar tres sesiones consecutivas con ganancias. Además, la volatilidad observada en los últimos siete días supera la registrada en el promedio anual de 8.57%, lo que refleja movimientos más marcados de lo habitual en el mercado cambiario.

Política de la Reserva Federal y su impacto en la debilidad del dólar emergente

El comportamiento del tipo de cambio se alinea con las expectativas de los mercados internacionales respecto a la política monetaria de la Reserva Federal (Fed). Analistas financieros han señalado que la tendencia a la baja del dólar en el último año, con esa depreciación acumulada superior al 10%, responde a la especulación sobre recortes en las tasas de interés estadounidenses.

Cuando la Fed adopta una postura menos restrictiva, el billete verde tiende a debilitarse frente a monedas de economías emergentes como el peso mexicano, impulsando la apreciación de la divisa local a pesar de los rebotes técnicos de corto plazo.

Volatilidad cambiaria frente a promedios históricos anuales del mercado de divisas

La volatilidad observada recientemente, que supera el promedio anual del 8.57%, no es un hecho aislado, sino síntoma de la sensibilidad del mercado ante factores geopolíticos y datos económicos mixtos. Históricamente, cuando la volatilidad implícita del peso mexicano rebasa sus medias móviles de largo plazo, suele anticipar periodos de consolidación o corrección.

Este incremento en la fluctuación refleja la incertidumbre de los inversionistas ante eventos clave, como las decisiones de los bancos centrales y los reportes de inflación que han mantenido al tipo de cambio oscilando cerca de la barrera de los 18 pesos.

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